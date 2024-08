Letters Claiming Child Pornography: 'पॉर्न प्रकरणात तुमचं नाव...'; लोकांना मिळत आहेत सरकारी लेटर, गृहमंत्रालयाचा अलर्ट! सत्य काय?

Image showing a fake letter falsely accusing individuals of cyber crimes under the name of the Ministry of Home Affairs. esakal

Sandip Kapde MHA Warns Citizens About Scams Using Fake Cyber Crime Accusations गेल्या काही दिवसांपासून लोकांना गृह मंत्रालयाच्या (MHA) नावाने सायबर क्राईमचे खोटे पत्रे मिळत असल्याची माहिती समोर आली आहे. या पत्रांमध्ये प्राप्तकर्त्याला बाललैंगिकता आणि अश्लील साहित्य पाहिल्याचा खोटा आरोप करण्यात येतो. गृह मंत्रालयाच्या सायबर-सुरक्षा आणि सायबर जागरूकता हँडल, सायबर दोस्त, यांनी या प्रकरणाबाबत अलर्ट जारी केला आहे.