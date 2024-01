Ram Mandir Donation : राम मंदिराच्या नावाखाली देणगी गोळा करणाऱ्या 'फेक वेबसाईट्स'चा सुळसुळाट; अशी घ्या खबरदारी!

बँकेत भरा पैसे

राम मंदिर ट्रस्टच्या वेबसाईटवर काही बँक खात्यांची माहिती देखील देण्यात आली आहे. तुम्ही थेट या बँक अकाउंटमध्ये पैसे भरून राम मंदिरासाठी देणगी देऊ शकता. (You can donate to Ram Mandir by paying money directly into this bank account)