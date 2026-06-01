Faluda City: उन्हाळ्यातील सर्वात लोकप्रिय डिश 'फालुदा' मूळची भारतीय नाहीच? मुघलांसोबत आलेल्या 'फालुदेह'ची रंजक कहाणी

उन्हाळ्याच्या कडक उन्हात शरीराला आणि मनाला तृप्त करण्यासाठी थंडगार 'फालुदा-कुल्फी' (Falooda Kulfi) खाणे कोणाला आवडत नाही? फालुदा हा आज भारतातील प्रत्येक गल्लीबोळात मिळणारा अत्यंत लोकप्रिय पदार्थ बनला आहे. .परंतु, उत्तर प्रदेशातील (UP) कोणते शहर सर्वात चवदार आणि सर्वोत्कृष्ट फालुदासाठी 'फालुदाचे शहर' म्हणून ओळखले जाते, हे तुम्हाला माहीत आहे का? उत्तर प्रदेशात सर्वात दर्जेदार आणि सुप्रसिद्ध फालुदा-कुल्फी प्रामुख्याने नवाबोंच्या शहरात म्हणजेच लखनऊ (Lucknow) येथे मिळतो. लखनऊच्या अमिनाबाद, चौक बाजार आणि हजरतगंज भागात पारंपरिक 'देसी स्टाईल'मध्ये मातीच्या कुल्हडमध्ये (Kulhad) थंडगार फालुदा दिला जातो, ज्याची चव चाखण्यासाठी देशभरातून खवय्ये येथे येतात..हजारो किलोमीटर दूरचा इतिहास:फालुदा हा दिसायला जेवढा आकर्षक आहे, तेवढाच त्याचा इतिहासही रंजक आहे. फालुदा हा मूळचा भारतीय पदार्थ नसून तो हजारो किलोमीटर दूरवरून भारतात आला आहे. इतिहासकारांच्या मते, फालुदाची खरी उत्पत्ती प्राचीन पारस (आजचा इराण) येथे झाली होती. इराणचे 'शिराज' (Shiraz) शहर ऐतिहासिकदृष्ट्या फालुदाचे मुख्य केंद्र मानले जाते.तिथे या पदार्थाला 'फालुदेह' (Faloodeh) म्हटले जाते आणि ही परंपरा तब्बल ४०० ईसा पूर्व काळापासून सुरू आहे. भारतात हा शाही पदार्थ मुघल राज्यकर्त्यांसोबत आला. मुघल राजवटीत या डिशला विशेष स्थान मिळाले आणि मुघल बादशहा जहांगीर (Mughal Emperor Jahangir) तर फालुदाच्या चवीचा प्रचंड दिवाणा होता, त्याची ही सर्वात आवडती मिठाई होती..फालुदा नेमका बनतो कसा?पारंपरिक पद्धतीने फालुदा बनवण्यासाठी गुलाब सिरप (Rose Syrup), मऊ शेवया (Cornstarch Vermicelli), तुळशीच्या बिया म्हणजेच सबजा (Sweet Basil Seeds), दूध आणि जेलीचे तुकडे एकत्र केले जातात. आजकाल या चवीला अधिक राजेशाही बनवण्यासाठी वरून आइसक्रीमचा एक स्कूप किंवा थंडगार कुल्फीचे तुकडे आणि सुकामेवा (Dry Fruits) टाकला जातो..लखनऊमधील 'हे' ब्रँड्स आहेत सर्वात प्रसिद्धलखनऊमध्ये फालुदा-कुल्फीचा उल्लेख निघाल्यास 'प्रकाश कुल्फी' (Prakash Kulfi) आणि 'जगजीवन लाल' यांचे नाव सर्वात आधी घेतले जाते. त्यांची स्वादिष्ट फालुदा कुल्फी केवळ उत्तर प्रदेशातच नव्हे, तर संपूर्ण भारतात प्रसिद्ध आहे. विशेषतः लखनऊचा 'अमिनाबाद' (Aminabad) हा परिसर सर्वोत्तम फालुदाचा अनुभव घेण्यासाठी सर्वात उत्तम मानला जातो. लखनऊव्यतिरिक्त उत्तर प्रदेशातील 'फर्रुखाबाद' येथील मलाई आणि मेव्याचा फालुदा देखील खूप लोकप्रिय आहे, तर देशाची राजधानी दिल्लीतील करोल बाग आणि डिफेन्स कॉलनीचा फालुदाही खवय्यांच्या पसंतीस उतरतो.उन्हाळ्याचा कडाका वाढलेला असताना लखनऊच्या बाजारपेठांमध्ये मातीच्या कुल्हडमधून मिळणाऱ्या या ऐतिहासिक आणि थंडगार फालुदा कुल्फीचा आस्वाद घेण्यासाठी पर्यटकांची आणि स्थानिक नागरिकांची अलोट गर्दी पाहायला मिळत आहे.