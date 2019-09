Video : राजनाथ सिंहांची 'तेजस'मधून भरारी

बंगळूर : भारतीय हवाई दलाच्या ताफ्यातील युद्ध विमान 'एलसीए तेजस'मध्ये आज (ता. 19) संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी उड्डाण केले. बंगळूर येथील एचएएल विमानतळावरून तेजसचे उड्डाण झाले.

राजनाथ सिंह हे 'एलसीए तेजस'मध्ये उड्डाण करणारे पहिले संरक्षण मंत्री आहेत. त्यांच्यासह एअर व्हाईस मार्शल एन. तिवारी विमानाचे उड्डाण करणार आहेत. 45व्या स्क्वॉड्रन 'फ्लाईंग ड्रॅगर्स' यात सहभागी आहेत.

Karnataka: Familiarization sortie on LCA Tejas by Defence Minister Rajnath Singh from HAL Airport, to begin shortly. He will be accompanied by Air Vice Marshal N Tiwari

Project Director, National Flight Test Centre, ADA (Aeronautical Development Agency) in Bengaluru pic.twitter.com/8C1VHZtGqI

