Delhi Violence: शशी थरुर यांच्यासह सहा पत्रकारांना सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा

नवी दिल्ली- काँग्रेस नेते शशी शरुर यांच्यासह अन्य सहा वरिष्ठ पत्रकारांना सुप्रीम कोर्टाने दिलासा दिला आहे. २६ जानेवारीला दिल्लीतील शेतकरी ट्रॅक्टर रॅलीदरम्यान दिशाभूल करणारे ट्विट केल्याप्रकरणी अटकेपासून दोन आठवड्यांसाठी लावण्यात आलेली स्थगिती सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवली आहे. सरन्यायाधीश एसए बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या पीठाने याप्रकरणी दिल्ली पोलिसांसह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा राज्यांना नोटिस जारी केली आहे. शशी शरुर यांच्यासह अन्य सहा वरिष्ठ पत्रकारांवर दिल्ली आंदोलनावेळी शेतकऱ्यांच्या मृत्यूविषयी दिशाभूल करणारे ट्विट केल्याच्या आरोपाप्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत.

Supreme Court stays arrest of Congress leader Shashi Tharoor, & senior journalists, while hearing the petition challenging registration of multiple FIRs against them for allegedly sharing certain unconfirmed news on death of a protester, during the tractor rally on Republic Day. pic.twitter.com/DAv5Jy7uIp

