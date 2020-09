भारत बंद - कृषी विधेयकाच्या निषेधार्थ बळीराजासाठी सर्वविरोधी पक्ष एकवटले

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारच्या विविध कृषी विधेयकांचा विरोध करण्यासाठी देशभरातील विरोधी पक्ष आणि शेतकरी संघटनांनी शुक्रवारी भारत बंदची हाक दिली आहे. विशेष म्हणजे पंजाब आणि हरियानातील ३१ शेतकरी संघटनांनी या आधीच या विधेयकांविरोधात दंड थोपटले आहेत. आखिल भारतीय शेतकरी युनियन (एआयएफयू), भारतीय किसान युनियन (बीकेयू), आखिल भारतीय किसान महासंघ (एआयकेएम) आणि आखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती (एआयकेसीसी) आदी शेतकरी संघटनांनी आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले आहे.

विधेयकाला विरोध करताना सुरु असलेल्या या आंदोलनामुळे अनेक ठिकाणी रेल्वे रद्द करण्यात आल्या आहेत. आंदोलनकांनी रेल्वे रोखून धरल्या असून रुळावरच ठिय्या मांडला आहे. पंजाबमध्ये अमृतसर-जयनगर क्लोन ट्रेन रद्द केली आहे. शेतकरी संघटनांनी एक ऑक्टोबरपासून अनिश्चित काळासाठी रेल्वे रोको करण्याचा इशारा दिला आहे. हरियाणातही 13 ट्रेन काही काळासाठी रद्द करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे.



Punjab: Kisan Mazdoor Sangharsh Committee continues their 'rail roko' agitation in Amritsar, in protest against the #FarmBills.

The Committee is holding the 'rail roko' agitation from September 24 to 26 against the Bills. pic.twitter.com/NFfSCcWuO5

