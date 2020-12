शेतकऱ्यांचा सरकारवर हल्लाबोल

Farmers protest against the Modi Government on Farm Laws गेल्या आठवड्यापासून पंजाब , हरियाना , उत्तर प्रदेशच्या हजारो शेतकऱ्यांनी सरकारवर हल्लाबोल करून राजधानीची जवळजवळ नाकेबंदी केली आहे . संसदेत झालेल्या प्रचंड गोंधळादरम्यान सरकारने सम्मत केलेल्या कृषिविषयक तीन विधेयकांना शेतकऱ्यांचा पूर्णतः विरोध असून , सरकारने ती बिनशर्त मागे घेतली पाहिजे , अशी त्यांची मागणी आहे . गेल्या दोन दिवसात आंदोलनकर्त्यांच्या केंद्रीय कृषिमंत्र्यांबरोबर झालेल्या चर्चा अजूनही अपूऱ्या असून , कृषिमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी संबधित कायद्यात आठ दुरूस्त्या करण्याचे आश्वासन देऊनही शेतकऱ्यांचे समाधान झालेले नाही . विधेयकांना राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी 27 सप्टेंबर रोजी सम्मती दिली . सहकारी पक्ष अकाली दलाचे वादळ घोंघावत येणार व त्याला पंजाबमधील काँग्रेस सरकारचा पाठिंबा मिळणार , याची कल्पना सरकरला नव्हती , असे म्हणता येणार नाही . वस्तुतः शिरोमणी अकाली दलाच्या खाद्यांन्न मंत्री श्रीमत हरसिमरत कौर यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळातून राजीनामा दिल्यानंतर व अकाली दल रोलोआतून बाहेर पडल्यानंतर वादळ दिल्लीच्या वेशीवर येऊन धडकणार , व ते सहजासहजी शमणार नाही , याचीही कल्पना सरकारला होती . तरीही चारही कायदे रेटून नेण्याचे सरकारने ठरविले . परिणामतः हरियाना , राजस्थान व उत्तरप्रदेशातून राजधानीकडे येणारे सारे रस्ते शेतकऱ्यांनी , त्यांच्या ट्रॅक्टर्स व आता घोड्यांवर बसून आलेल्या निहंग शिखांनी रोखून धरले आहेत . किसाननेते कै. महेंद्र सिंग टिकैत यांचे चिरंजीव नरेश टिकैत यांच्या नेतृत्वाखाली शेकडो शेतकऱ्यांनी दिल्ली गाठली . अद्याप भाज्या , जीवनावश्यक वस्तू महागल्या नाही . परंतु , नाकेबंदी अशीच चालू राहिली , तर त्यांचे दर वाढून सामान्याला झळ बसल्याशिवाय राहाणार नाही . राष्ट्रपतीनी स्वाक्षऱ्या केलेल्या विधेयकात शेतमाल उत्पादन व्यवसाय व व्यापार ( संरक्षण व सुलभीकरण ) विधेयक , शेतकरी ( सशक्तिकरण व संरक्षण ) विधेयक , दरहमी व कृषिसेवा कायदा व अत्यावश्यक वस्तू ( सुधारणा ) विधेयक यांचा समावेश आहे . हे कायदे शेतकऱ्यांविरोधी आहेत , असा शेतकरी संघटनांचा आरोप असून , आंदोलनांच्या पाठिंब्यासाठी येत्या 8 डिसेंबर रोजी देशपातळीवर बंद पाळण्यात येणार आहे . सरकारने दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार , कृषिक्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी आणण्यात आलेल्या या विधेयकांचा कृषिक्षेत्राला लाभ होणार असून , शेतमालाला जागतिक बाजारपेठ मिळविण्याच्या उद्देशाने खाजगी क्षेत्राच्या साह्याने पायाभूत उभारणी , पुरवठा साखळी उभारली जाईल . तिचा लाभ छोट्या शेतकऱ्यांना होईल . शेतमालाला किफायतशीर दर मिळू शकेल . मध्यस्थांची गरज भासणार नाही . कृषिक्षेत्रातील दर एकरी उत्पादन वाढेल . शेतकऱ्याला दरहमी तर मिळेलच , परंतु , मंडी व्यतिरिक्त ते आपला माल अन्य ठिकाणी वा राज्याबाहेर विकू शकतील . कंत्राटपद्धतीने शेती करणे सुलभ होईल . त्यासाठी शेतकऱ्यांना कृषिउद्योग करणाऱ्या कंपन्या व ठोकवस्तूंचे व्यवसायक यांच्याबरोबर पूर्वकरार करून दरनिश्चिती करता येईल . अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून कडधान्ये , डाळी , बीबियाणे , खाद्यतेले , कांदा व बटाटा यांना वगळण्यात येईल . परिणामतः वस्तूंसाठ्याबाबत शेतकऱ्यावर असलेली बंधने दूर होतील . अर्थात संकटकालीन दिवसात हा नियम लागू होणार नाही . आंदोलकांना आव्हान देण्याची सरकारची ताठर भूमिका पाहता , पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री प्रकाश सिंग बादल यांनी पद्मभूषण किताब सरकारला परत केला . तृणमूल काँग्रेस , काँग्रेस , द्रमुक , बहुजन समाज पक्ष यांनी कायद्यांना जाहीर विरोध दर्शविला आहे . विरोधकांनुसार , संबंधित कायदे छोट्या व मध्यम शेतकऱ्यांच्या हिताविरूद्ध असून काँग्रेसनुसार , हरितक्रांतिला संपुष्टात आणण्याचा मोदी सरकारचा हा प्रयत्न आहे . जमीन ताब्यात घेण्याचा कायदा करून सरकारने शेतकऱ्यांच्या जमिनी हडप करून हितसंबंधियांच्या ताब्यात देण्याचा घाट घातला आहे . मजूरविषयक कायदे करून त्यांचे एक्य धोक्यात आणले आहे , असा तिहेरी हल्ला सरकार करीत आहे , असा आरोप केला जातो . बड्या उद्योगपतींना मोकळे रान मिळणार , असाही आरोप आहे . शेतकऱ्यांनी मुकेश अंबानी व गौतम अडाणी यांचे प्रतिमादहन का केले , हे यावरू ध्यानात येते . शेतकऱ्यांचे आंदोलन शांतिपूर्ण असल्याने मोठी पोलीस कारवाई करण्याचे आजवर सरकारने टाळले . परंतु , आंदोलकांनी दिल्लीतील बुरारी येथे जमून मोहीम चालवावी , ही कृषिमंत्री अमित शहा यांनी केलेली विनंती , तेथे जाणे म्हणजे खुल्या तुरूंगात जाणे , असे सांगून शेतकऱ्यांनी फेटाळून लावली . कृषिमंत्र्याबरोबर चार वेळा झालेल्या चर्चेदरम्यान सरकारने दिलेले भोजन शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने नाकारले . शिखांच्या गुरूद्वारातील लंगर म्हणजे प्रसादाचे रोज हजारो लोकांना वाटप होत असते . त्यामुळे शेतकऱ्यांना भोजनाची चिंता करण्याची गरज भासलेली नाही . नाकेबंदीमुळे सरकारपुढे खर्या अर्थाने पेच उभा राहिला आहे . दिल्लीतील हिवाळा शिगेस पोहोचला असूनही एन थंडीत शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर ठिय्या देऊन बसलेत . शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी जाहीर केले , की आमच्याकडे एक महिन्याचा शिधा आहे . त्यामुळे सीमांवरून हलण्याचा विचार आम्ही करणार नाही . शेतकरी हा काँग्रेसप्रमाणे भाजपचा ही मतदार आहे . तथापि , या आंदोलनात खालिस्तानी तत्वं असल्याचा आरोप सत्तारूढ पक्षातर्फे करण्यात आला . त्यांची ट्रोल सेना शेतकऱ्यांना बदनाम करीत आहे , असा आरोप शेतकरी करीत आहे , दुसरीकडे कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन थ्रुड्यू यांनी आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा दिल्याने आंदोलनाला देश परदेशात मोठी प्रसिद्धी मिळत आहे , हे सरकारला बोचणे सहाजिक . वस्तुतः थ्रुड्यू यांनी जाहीर विधान करून देशाच्या अंतर्गत हस्तक्षेप केलाय , हे भारत – कॅनडा संबंधात आणखी दरी निर्माण करणारे आहे . बत्तीस वर्षांपूर्वी किसान नेते कै महेंद्र सिंग टिकैत यांनी हजारो शेतकऱ्यांना घेऊन उसाला रास्त भाव मिळावा दिल्लीच्या राजपथावर अऩेक दिवस बैठा संप केला होता . त्यानंतर प्रथमच इतक्या मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी दिल्लीवर चाल करून आले . त्यांचे नेतृत्व भारतीय किसान युनियन व अन्य शेतकरी संघटनांचे बलबीरसिंग राजेवाल , जगमोहनसिंग पतियाळा , जोगिंदरसिंग उग्रहान , सतनामसिंग पन्नू व दर्शन पाल हे शेतकरी नेते व कै टिकैत यांचे चिरंजीव व भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष नरेश टिकैत करीत आहेत . 23 सप्टेंबर रोजी नरेश टिकैत त्यांनी हरिद्वारहून किसान क्रांति यात्रा काढली . टिकैत यांच्या आंदोलनात शेतकऱ्यांवर लाठीहल्ला झाला , तसाच लाठीहल्ला व वाटर कॅननचा मारा यावेळीही पोलिसांनी केला . फरक एवढाच , की यावेळी सरकारने आंदोलकांना दिल्लीच्या सीमांवर रोखले . शहरातील व्यवहार नेहमीप्रमाणे चालू असले , तरी जागोजागी पोलिस व निमलष्करी दलाचे जवान गस्त घालीत आहेत . दिल्लीपुढे सध्या असलेल्या समस्यात हवेचे प्रदूषण , करोना व शेतकरी आंदोलन यांचा समावेश आहे . दिल्लीला आंदोलनांची संवय आहे . परंतु , आंदोलने वाटाघाटींच्या मार्गाने सुटली , तर त्यांचा लाभ होतो . यावेळी , तीन विधेयकांमुळे दूर जाणारा शेतकरी मतदार सरकारला परवडणार नाही . त्यामुळेच , त्यांना विश्वासात घेऊन सर्व शंकांचे निरसन करावे लागेल . त्यासाठी केवळ कृषिमंत्री नव्हे , तर गृहमंत्री अमित शहा , संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग व वेळ आली , तर खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना हस्तक्षेप व शिष्टाई करावी लागेल . संसदेत बहुमत असल्याने आपल्याला हवे तसे कायदे करून देशाचे , जनतेचे व शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार नाही , याची जाणीवही सरकारला ठेवावी लागेल .

Web Title: Farmers protest against the Modi Government on FarmLaws special blog written By Vijay Naik