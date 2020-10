"मला फाशी झाली तरी चालेल, पण जम्मू-काश्मीरचा लढा सुरुच राहणार"

नवी दिल्ली- नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला अडचणीत आले आहेत. आज सक्तवसुली संचालनालयाकडून Enforcement Directorate (ED) त्यांची चौकशी करण्यात आली. जम्मू-काश्मीर क्रिकेट असोशियशनमधील Jammu and Kashmir Cricket Association (JKCA) घोटाळ्याप्रकरणी त्यांना ईडीने प्रश्न विचारले आहेत. चौकशीनंतर माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना फारुख अब्दुल्ला यांनी केंद्र सरकारवर टीका करतानाच जम्मू-काश्मीरच्या लोकांसाठी अखेरपर्यंत लढणार असल्याचे म्हटलं आहे.

This questioning has been going on for many years, it is nothing new. I am not going to say anything. The Court will decide what is to be done. I am not worried: Farooq Abdullah, former J&K CM https://t.co/JgmN83GGD2 pic.twitter.com/oazH1grxNw

फारुख अब्दुल्ला म्हणाले की, अशाप्रकारची चौकशी अनेक वर्ष चालणार आहे. हे काही नवीन नाही. मी यावर काहीही बोलणार नाही. न्यायालय यावर काय निर्णय घ्यायचाय तो घेईल. मला कसलीही काळजी नाही, असं ते म्हणाले आहेत. अब्दुल्ला यांनी यावेळी मोदी सरकारवरही टीका केली. आम्हाला मोठी आणि दिर्घकाळ चालणारी लढाई लढायची आहे. फारुख अब्दुल्ला जीवंत असेल किंवा नसेल पण लढाई सुरुच राहिल. जोपर्यंत जम्मू-काश्मीरला विषेश दर्जा देणारे कलम पुन्हा लागू होत नाही, तोपर्यंत आम्ही थांबणार नाही. मी फाशी जाईलाही तयार आहे, असं ते म्हणाले आहेत.

We have a long way to go, a long political battle that will continue whether Farooq Abdullah is alive or dead, on the stage or not on the stage. Our fight is for restoration of Article 370 & our resolve will never change even if I've to be hanged: Farooq Abdullah, former J&K CM pic.twitter.com/H3fOiC0LOv

