देश

Farooq Abdullah: लडाख आंदोलनाला हिंसक वळण, अब्दुल्ला म्हणाले: 'केंद्र सरकारने संवाद साधावा, हिंसा धोकादायक आहे

Ladakh Protests: लडाखच्या राज्याचा दर्जा देण्याच्या मागणीसाठी शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांच्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्यावर नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष डॉ. फारुक अब्दुल्ला यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी केंद्र सरकारला संवादाचा मार्ग स्वीकारण्याचे आवाहन केले.
Farooq Abdullah

Farooq Abdullah

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

लडाखला राज्याचा दर्जा देण्याची आणि घटनात्मक हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला काल झालेल्या हिंसेचे गालबोट लागल्याबद्दल नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष डॉ. फारुक अब्‍दुल्ला यांनी गुरुवारी चिंता व्यक्त केली. बळाचा वापर न करता संवादाचा मार्ग स्वीकारत लडाखच्या समस्या सोडविण्याचे आवाहन त्यांनी गुरुवारी केंद्र सरकारला केले.

Loading content, please wait...
political
Ladakh
Security
violence
Protest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com