Farooq Abdullah: लडाख आंदोलनाला हिंसक वळण, अब्दुल्ला म्हणाले: 'केंद्र सरकारने संवाद साधावा, हिंसा धोकादायक आहे

लडाखला राज्याचा दर्जा देण्याची आणि घटनात्मक हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला काल झालेल्या हिंसेचे गालबोट लागल्याबद्दल नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष डॉ. फारुक अब्दुल्ला यांनी गुरुवारी चिंता व्यक्त केली. बळाचा वापर न करता संवादाचा मार्ग स्वीकारत लडाखच्या समस्या सोडविण्याचे आवाहन त्यांनी गुरुवारी केंद्र सरकारला केले..पत्रकार परिषदेत ते म्हणाले, की दीर्घकाळापासून करण्यात येत असलेल्या मागण्या पूर्ण होत नसल्याने येथील नागरिकांमध्ये रोष आहे. लडाखच्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी पर्यावरणवादी सोनम वांगचूक यांनी १४ दिवस उपोषण केले होते..लेह ते दिल्ली ते अनवाणी गेले होते. परंतु तरीही अधिकाऱ्यांनी त्यांना प्रतिसाद दिला नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. ''लडाखला सहाव्या अनुसूचित समाविष्ट करून राज्याचा दर्जा द्यावा यासाठी, वांगचूक गेल्या पाच वर्षांपासून ते शांतपणे निषेध करीत आहेत. पण शांततापूर्ण आंदोलनातून काहीही निष्पन्न न झाल्याने तरुणांचा संयम सुटला. त्यांनी भाजप कार्यालय, पोलिसांची वाहने आणि अनेक इमारती जाळल्या. पोलिसांना बळाचा वापर करावा लागला.या हिंसक आंदोलनात चार जणांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे,'' असे अब्दुल्ला म्हणाले..लडाखच्या धोरणात्मक स्थानामुळे या घटनेचे राष्ट्रीय सुरक्षेवर गंभीर परिणाम होतील, असा इशारा त्यांनी दिला. सीमेवरील राज्यात अशा प्रकारची घटना घडणे धोकादायक आहे. विशेषतः देशाला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न चीनकडून सातत्याने होत असताना अशा घटना घडणे योग्य नाही,'' असे अब्दुल्ला म्हणाले. या आंदोलनात बाह्य शक्तीचा हात असल्याची शक्यता फेटाळून लावली आहे..Marathi News live Updates : मुंबईतील मराठा आंदोलन ते देशभरातील विविध घडामोडी पाहा एकाच क्लिकवर....लडाखमध्ये भडकलेल्या हिंसाचाराला काँग्रेस नाही तर भाजप जबाबदार आहे. दहा लोकांना एकत्र करण्याइतपही काँग्रेसचा येथे प्रभाव नाही.डॉ. फारुक अब्दुल्ला, अध्यक्ष नॅशनल कॉन्फरन्स.