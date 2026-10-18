Female Judge Dowry FIR : महिला न्यायाधीशाचा ३० लाखांच्या हुंड्यासाठी छळ, इंजिनिअर पतीसह सासरच्या मंडळींवर गुन्हा दाखल

Dowry Harassment and Assault Claims : उत्तर प्रदेशातील फर्रुखाबाद येथे 'ग्राम न्यायालयात' कार्यरत असलेल्या एका महिला न्यायाधीशाने, मर्चंट नेव्हीमध्ये अभियंता असलेल्या आपल्या पतीविरुद्ध आणि त्याच्या कुटुंबीयांविरुद्ध ३० लाख रुपयांच्या हुंड्याची मागणी केल्याप्रकरणी एफआयआर दाखल केला आहे. पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे. तक्रारदार महिलेचा आरोप आहे की, विवाह निश्चित झाल्यापासूनच तिचा पती आणि त्याचे कुटुंबीय हुंड्याची मागणी करू लागले होते. काही प्रमाणात हुंडा दिला गेला असला, तरी त्यांच्या मागण्या वाढतच गेल्या. .तक्रारदार महिलेने असाही आरोप केला आहे की, या मागण्या पूर्ण न केल्यामुळे तिला शारीरिक छळ आणि त्रासाला सामोरे जावे लागले. तिचे म्हणणे आहे की, सासरच्या मंडळींनी तिला घटस्फोट घेण्यास भाग पाडण्याची धमकी दिली आहे, जेणेकरून ते त्यांच्या मुलाचे दुसरे लग्न दुसरीकडे कुठे तरी लावून देऊ शकतील..Gangapur News : १ लाख रुपयांच्या हुंड्यासाठी आणि जामिनाच्या पैशांसाठी विवाहितेचा छळ; चिमुकलीचा ताबा घेत विवाहितेला घरातून हाकलले.पीडित मनीषा साहू यांनी आपल्या अधिकृत तक्रारीत नमूद केले आहे की, त्यांचा विवाह लखनौचे रहिवासी शाश्वत गुप्ता यांच्याशी निश्चित झाला होता. साखरपुड्यानंतर शाश्वत, त्याचा भाऊ उत्कर्ष, आई रेणू गुप्ता आणि आलोक नावाच्या एका नातेवाईकाने तिच्या पालकांकडे २५ लाख रुपयांच्या हुंड्याची मागणी केली. तिच्या पालकांनी ८.५ लाख रुपये दिले आणि लग्नाशी संबंधित खर्चासाठी आणखी ४ लाख रुपये दिले. २४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी विवाह झाल्यानंतर, निराला नगर येथील सासरी काही काळ परिस्थिती ठीक होती; परंतु त्यानंतर पुन्हा हुंड्याची मागणी सुरू झाली. आरोपानुसार, तिच्या सासूने कार खरेदी करण्यासाठी ३० लाख रुपयांची मागणी केली होती..तिने नकार दिल्यावर तिला मारहाण करण्यात आली. १ डिसेंबर रोजी, ती आपल्या माहेरी पोहोचली असता, पुन्हा पैशांची मागणी करण्यात आली. सासरच्या मंडळींनी धमकी दिली की, जर त्यांच्या मागण्या पूर्ण केल्या नाहीत, तर ते तिला घटस्फोट घेण्यास भाग पाडतील आणि त्यांच्या मुलाचे दुसरे लग्न लावून देतील. .तिने असाही आरोप केला आहे की, तिचा पती गाझियाबादमध्ये तैनात असताना त्याने तिला शिवीगाळ केली, मारहाण केली आणि जीवे मारण्याची धमकीही दिली. जानेवारी २०२६ मध्ये, त्यांनी तिला गर्भपात करण्यासाठी दबाव टाकला आणि सांगितले की, जर मुलगा असेल तरच ते बाळाला स्वीकारतील. तिने विरोध केल्यावर तिला घरातून हाकलून देण्यात आले..बाळंतपणानंतर भावावर झालेला हल्ला मनीषाने सांगितले की, २८ जुलै रोजी कानपूरमधील एका रुग्णालयात तिने सिझेरियन शस्त्रक्रियेद्वारे मुलाला जन्म दिला. दुसऱ्या दिवशी तिचा पती, सासू आणि एक नातेवाईक तिथे आले आणि त्यांनी तिच्या भावावर हल्ला केला. या घटनेबाबत तिच्या भावाने पोलिसांत तक्रार नोंदवली आहे. १२ सप्टेंबर रोजी आलोक नावाचा एक नातेवाईक तिच्या माहेरी आला आणि त्याने तिला धमकी दिली की, जर तिने खटला मागे घेतला नाही, तर तिला मारून टाकेल. पोलिसांनी सांगितले की, या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तपास सुरू आहे. सर्व बाजूंनी या प्रकरणाची चौकशी केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.