Jammu and Kashmir: जम्मू-काश्मीरमध्ये भीषण अपघात; कार दरीत कोसळून चार महिलांसह ८ जणांचा मृत्यू

नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरमध्ये भीषण अपघात झाला असून एक कार दरीत कोसळल्यानं ८ जणांचा मृत्यू झाला आहे, यामध्ये चार महिलांचा समावेश आहे. बुधवारी संध्याकाळी किश्तवारमधील मारवाह इथं ही दुर्घटना घडली. स्थानिक पोलिसांनी याबाबत माहिती दिली आहे. (Fatal accident in Jammu and Kashmir 8 people including 4 women died after car fell into valley)

पोलिसांनी सांगितलं की, अल्यासर इथून तातपानीकडे जाणाऱ्या टॅक्सीला मारवा इथं अपघात झाला. किश्तवारच्या पोलीस उपायुक्तांनी या घटनेला दुजोरा दिला आहे. त्यांनी सांगितलं की, खोल दरीत कार कोसळल्यानं आठ लोकांचा मृत्यू झाला. बुधवारी संध्याकाळी ५.३० वाजता किश्तवार इथल्या मारवा इथं ही दुर्घटना घडली.

या दुर्घटनेची माहिती कळताच आपल्याला धक्काच बसला अशी प्रतिक्रिया जम्मू आणि काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री गुलाम नबी आझाद यांनी दिली आहे. या घटनेबद्दल त्यांनी शोकही व्यक्त केला.