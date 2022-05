‘जन गण मन...’ या राष्ट्रगीताप्रमाणेच ‘वंदे मातरम’ला (Vande Mataram) आदर द्यावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल (files petition in court) करण्यात आली आहे. भाजप नेते आणि वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. स्वातंत्र्य चळवळीत हे गाणे खूप गायले गेले. शाळा आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये दररोज राष्ट्रगीतासोबत ‘वंदे मातरम’ वाजवण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला द्यावेत, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. (Fight for the honor of Vande Mataram)

मद्रास न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने २४ जानेवारी १९५० रोजी दिलेल्या निकालाचे पालन करावे, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. ‘वंदे मातरम’ म्हणून देशाची अखंडता राखणे हे सर्व भारतीयांचे कर्तव्य आहे. याशिवाय ‘जन गण मन’ आणि ‘वंदे मातरम’चा समानतेने प्रचार करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, असे अश्विनी उपाध्याय यांनी याचिकेत म्हटले आहे.

‘वंदे मातरम’मुळे कोणाच्याही भावना दुखावण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. कारण, संविधान रचणाऱ्यांनी त्याचा आदर करण्याचे आश्वासन दिले होते. ‘जन गण मन’ने एक राष्ट्र डोळ्यासमोर ठेवून भावना व्यक्त केल्या आहेत, तर ‘वंदे मातर’म देशाच्या चारित्र्याबद्दल सांगतो. त्यामुळे दोघांना समान दर्जा मिळायला हवा, असेही याचिकेत म्हटले आहे.

आदर करणे हे सर्व भारतीयांचे कर्तव्य

‘वंदे मातरम’ (Vande Mataram) गाण्यावर आक्षेप घेतात अशी अनेक परिस्थिती असल्याचे याचिकेत (files petition in court) म्हटले आहे. परंतु, ‘वंदे मातरम’ जेव्हा गायले जाते तेव्हा त्याचा आदर करणे हे सर्व भारतीयांचे कर्तव्य आहे. भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी आंदोलन सुरू असताना ‘वंदे मातरम’ हा संपूर्ण देशाचा विचार आणि ब्रीदवाक्य बनला. लोक ‘वंदे मातरम’ म्हणत मिरवणुका काढत असत, असेही याचिकेत सांगितले आहे.