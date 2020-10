नवी दिल्ली- केंद्र सरकारने अर्थव्यवस्थेत मागणी वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत अर्थव्यवस्थेत मागणी वाढवण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले जात असल्याचे सांगितले. कोरोनामुळे अर्थव्यवस्था मंदावली आहे. त्यामुळे मागणीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार ग्राहक खर्च आणि भांडवली खर्च वाढविण्यासाठी उपाययोजना करीत आहे. सरकार एलटीसी कॅश व्हाऊचर्स आणि फेस्टिवल अ‍ॅडव्हान्स योजना घेऊन आल्याचे त्यांनी सांगितले.

मागणी वाढावी यासाठी अ‍ॅडव्हान्स रक्कम दिली जाईल. एलटीसी कॅश व्हाऊचर योजना आणि विशेष उत्सव अग्रिम योजना सुरु केली जाईल. या अंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांना 10 हजार रुपये आगाऊ देण्यात येणार आहे. ही रक्कम व्याजविरहित असून 10 हप्त्यांमधून त्याची परतफेड करता येईल.

The interest-free advance of Rs 10,000 under the Special Festival Advance Scheme to be paid back in 10 instalments: Finance Minister Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/iAm4fZROIK

एलटीसीसाठी सरकारवर 5675 कोटी रुपयांचा बोजा पडेल. सार्वजनिक उपक्रम आणि बँकांना 1900 कोटी रुपये दिले जातील.

The one-time disbursement of Special Festival Advance Scheme is expected to amount to Rs. 4,000 crores; if given by all state governments, another Rs. 8,000 crores is expected to be disbursed. Employees can spend this on any festival: Finance Minister Nirmala Sitharaman https://t.co/MnOhKUHrYT

— ANI (@ANI) October 12, 2020