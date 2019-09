महिलेला बोट दाखवणे पडेल महाग, होऊ शकतो कारावास

नवी दिल्ली : एखाद्या महिलेला मधले बोट दाखवल्यास सक्त कारावास होऊ शकतो असा निकाल नुकताच न्यायालयाने दिला आहे. महिलेला मधले बोट दाखवणे हे महिलेसोबत असभ्य वर्तन करणे समजले जाईल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायाधीश वसुंधरा आझाद यांनी याबद्दल निर्णय दिला असून 2014 सालच्या एका खटल्यासंदर्भात हा निर्णय देण्यात आला आहे. 21 मे 2014 रोजी एका महिलेने तिच्या दिरावर मधले बोट दाखवत चूकीचे वर्तन केल्याचा उल्लेख करणारी याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर पोलिसांनी संबधित व्यक्तीवर गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर 2015 मध्ये आरोपीने पुन्हा एकदा न्यायलयात दाद मागत, आपण असे कोणतेही वर्तन केले नसून मालमत्तेच्या वादातून आपल्यावर हे आरोप करण्यात आल्याचे सांगितले. दरम्यान पुढील तपासानंतर मात्र महिलेच्या तक्रारीत तथ्य आढळून आल्याने मंगळवारी (ता. 17) आरोपी दीराला 3 वर्षापर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. त्यामुळे यापुढे कोणत्याही महिलेला मधले बोट दाखवणे एक गुन्हा समजला जाणार असून यान्वये तीन वर्षांपर्यंतचा कारावास होऊ शकतो.

