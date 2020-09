VIDEO - सुरतमधील ONGC प्लांटमध्ये आगीनंतर लागोपाठ तीन स्फोट

सुरत - गुजरातमधील सुरत इथं एका तेल आणि नैसर्गिक गॅस कॉर्पोरेशनमध्ये (ONGC) बुधवारी रात्री अचानक आग भडकली. ही आग भडकल्यानंतर मोठे स्फोटही झाले आहेत. ONGC च्या प्लांटमधील या आगीने रौद्ररुप धारण केले असून अग्निशामक दल आग आटोक्यात आणण्यासाठी बराच वेळ प्रयत्न सुरु होते.

याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, पहाटे 3.30 च्या सुमारास प्लांटमध्ये एका पाठोपाठ एक स्फोट व्हायला सुरुवात झाली. यामध्ये कोणत्याही प्रकारची जिवित हानी झाली नसल्याली माहिती दिली आहे. आगीची माहिती मिळताच अग्निशामक दलाच्या काही गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या. आग आटोक्यात आल्याची माहिती गॅस प्लांटच्या व्यवस्थापनाकडून देण्यात आली आहे.

#WATCH Gujarat: A fire breaks out at an Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) plant in Surat. Fire tenders present at the spot. More details awaited. pic.twitter.com/6xPKHW5PrR

स्फोटाचा आवाज इतका मोठा होता की दहा किमीपर्यंत त्याचे आवाज ऐकू आल्याचे सांगितले जात आहे. आग आणि स्फोटानंतर तात्काळ सर्व टर्मिनल बंद करण्यात आले.

A fire was observed in the Hazira Gas processing plant in the morning today. Fire has been brought under control. There is no casualty or injury to any person: Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC) https://t.co/B0rAliaVw1 pic.twitter.com/iyhKccdeEy

— ANI (@ANI) September 24, 2020