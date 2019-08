नवी दिल्ली-तेलंगणा एक्स्प्रेसला हरियाणामध्ये आग; प्रवासी सुखरूप 

हरियाणा : गुरुवारी सकाळी नवी दिल्ली-तेलंगणा एक्स्प्रेसला हरियाणामध्ये आग लागली. या ट्रेनमधील सर्व प्रवाशांना सुखरूप बाहेर काढण्यात आले आहे.

CPRO, Northern Railway: Fire in brake binding of Telangana Express was detected at 7.43 am today near Asoti-Ballabgarh in Haryana, all passengers safe; Up and down services on the route affected, fire tenders present at the spot pic.twitter.com/QfNRiVstoE

