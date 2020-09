VIDEO - केमिकल कारखान्यांमध्ये भीषण आग; घटनास्थळी अग्निशमन दलाच्या 8 गाड्या

आग्रा - उत्तर प्रदेशातील आगरा इथं सोमवारी दुपारी एका केमिकल कारखान्यात भीषण आग लागली. आग इतकी भडकली की परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. दूर अंतरावरून आगीचे लोळ दिसत होते. ही आग सिकंदरा विभागातील नॅशनल हायवेजवळ भडकली आहे. पोलिस आणि अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल झाले असून बचावकार्य सुरु आहे.

सिकंदरा क्षेत्रातील हायवेवर सुधीर धर्मकांटे इथं असलेल्या केमिकल फॅक्ट्रीमध्ये ही आग लागल्याची माहिती समोर आली आहे. घटनास्थळी असलेल्या लोकांनी दिलेल्या माहितीनुसार दुपारी दोनच्या सुमारास अचानक धुर दिसायला लागला. त्यानंतर पोलिस आणि अग्निशमन दलाला याची माहिती देण्यात आली. अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी दाखल येईपर्यंत आगीने रौद्ररुप धारण केलं होतं. शहराचे एसपी घटनास्थळी आले असून या आगीत कोणतीही जिवित हानी झाली नसल्याचं सांगितलं जात आहे. आग मोठी असल्यानं याबाबत आताच काही सांगता येणार नाही अशी माहिती पोलिसांनी दिली.

