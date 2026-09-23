Job Fair: दहावी पास तरुणांना LIC सह १८ कंपन्यांत थेट मुलाखतीतून नोकरीची संधी! फक्त एकच अट, कसा करायचा अर्ज ?

फिरोझाबाद: फिरोझाबाद जिल्ह्यातील बेरोजगार आणि नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांसाठी रोजगाराची संधी उपलब्ध झाली आहे. जिल्हा सेवायोजन विभागाच्या वतीने २३ आणि २४ सप्टेंबर २०२६ रोजी दोन दिवसीय रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. या मेळाव्यात एलआयसी, एसआयएस सिक्युरिटी, पुखराज आणि दवा इंडिया यांच्यासह १८ कंपन्या सहभागी होणार असून, पात्र उमेदवारांच्या थेट मुलाखती घेण्यात येणार आहेत..सहायक जिल्हा रोजगार अधिकारी खुशबू शाक्य यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुशिक्षित आणि प्रशिक्षित तरुणांना विविध कंपन्यांमध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हा मेळाव्याचा उद्देश आहे. तरुणांना जिल्हा मुख्यालयापर्यंत प्रवास करावा लागू नये, यासाठी जसराना आणि सिरसागंज तहसील परिसरात मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे..कुठे आणि कधी होणार मेळावा?२३ सप्टेंबर रोजी जसराना विधानसभा क्षेत्रातील तहसील परिसरात, तर २४ सप्टेंबर रोजी सिरसागंज विधानसभा क्षेत्रातील तहसील परिसरात रोजगार मेळावा होईल. सकाळी ९ ते दुपारी २ या वेळेत उमेदवारांच्या थेट मुलाखती घेण्यात येणार आहेत. उमेदवारांची संख्या अधिक असल्यास मुलाखतीची प्रक्रिया सायंकाळी ४ वाजेपर्यंत सुरू ठेवली जाऊ शकते.१०वी ते पदवीधरांपर्यंत संधीमेळाव्यात विविध क्षेत्रांतील कंपन्या सहभागी होत आहेत. दवा इंडिया येथे डी.फार्मा आणि बी.फार्मा पात्रताधारकांना संधी मिळणार आहे. याशिवाय कॉम्प्युटर ऑपरेटर, फील्ड ऑफिसर, सुरक्षा रक्षक, विमा प्रतिनिधी यांसह विविध तांत्रिक आणि बिगर-तांत्रिक पदांसाठी भरती केली जाणार आहे. .१०वी, १२वी उत्तीर्ण, पदविकाधारक, पदवीधर तसेच तांत्रिक शिक्षण घेतलेले उमेदवार त्यांच्या पात्रतेनुसार मुलाखतीसाठी सहभागी होऊ शकतात. १८ ते ४० वर्षे वयोगटातील उमेदवारांना या रोजगार मेळाव्यात सहभागी होता येईल.ऑनलाइन नोंदणी आवश्यकरोजगार मेळाव्यात सहभागी होण्यासाठी उमेदवारांनी उत्तर प्रदेश सरकारच्या रोजगार संगम पोर्टलवर आधी नोंदणी करणे आवश्यक आहे. मुलाखतीसाठी उमेदवारांनी शैक्षणिक पात्रतेची मूळ प्रमाणपत्रे व छायांकित प्रती, अद्ययावत बायोडाटा, सरकारी ओळखपत्र आणि पासपोर्ट आकाराचे फोटो सोबत आणावेत.अधिक माहितीसाठी उमेदवार दबरई येथील जिल्हा सेवायोजन कार्यालयाशी संपर्क साधू शकतात. रोजगाराच्या शोधात असलेल्या स्थानिक तरुणांसाठी कंपन्यांशी थेट संवाद साधून नोकरीच्या संधी मिळवण्याची ही संधी ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.