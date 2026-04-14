Delhi Felicitation: दिल्लीतील अखिल भारतीय महिला शासकीय अधिकारी मराठी साहित्य संमेलनात दिपाली जोगदंडे यांचा कर्तृत्वगौरव

पाली : देशाच्या राजधानीत महाराष्ट्र सदन येथे छत्रपती महाराणी ताराराणी यांच्या ३५१ व्या जयंती वर्षानिमित्त आयोजित पहिले अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन' मोठ्या उत्साहात संपन्न झाले. 'जागर कर्तृत्वाचा, उत्सव साहित्याचा' हे ब्रीदवाक्य घेऊन पार पडलेल्या या ऐतिहासिक सोहळ्यात राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (MSCERT), पुणे येथील व्हिजिपीजी विभागाच्या अधिकारी दिपाली जोगदंडे यांना त्यांच्या विशेष योगदानाबद्दल सन्मानित करण्यात आले. .महाराष्ट्र शासन (मराठी भाषा विभाग) आणि 'सरहद, पुणे' यांच्या संयुक्त विद्यमाने शनिवारी (ता.११) व रविवारी (ता.१२) हे संमेलन आयोजित करण्यात आले होते. प्रशासकीय जबाबदारी सांभाळून साहित्याची ओढ जपणा-या महिला अधिका-यांसाठी हे विशेष व्यासपीठ निर्माण करण्यात आले होते..या संमेलनाच्या अध्यक्षस्थानी ज्येष्ठ लेखिका आणि माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव लीना मेहेंदळे (भा.प्र.से. निवृत्त) होत्या. संमेलनाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पार पडले. यावेळी मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत, माजी पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला आणि स्वागताध्यक्षा सुप्रिया देवस्थळी यांच्यासह अनेक उच्चपदस्थ महिला अधिकारी उपस्थित होत्या.दोन दिवसांच्या या संमेलनात "अडथळ्यांपलीकडचं कर्तृत्व", "कार्यालय ते शब्दालय" आणि "महिला अधिकाऱ्यांची काव्यमय स्पंदने" अशा विविध सत्रांमधून महिला अधिकाऱ्यांच्या सर्जनशीलतेचे दर्शन घडले. याच व्यासपीठावर दिपाली जोगदंडे यांनी स्वीकारलेला सत्कार हा त्यांच्या शैक्षणिक क्षेत्रातील अविरत कार्याचा आणि साहित्यिक रुचीचा गौरव मानला जात आहे. त्यांना मान्यवरांच्या हस्ते स्मृतिचिन्ह देऊन गौरवण्यात आले. दिपाली जोगदंडे यांच्या या यशामुळे शैक्षणिक वर्तुळातून आणि मान्यवरांकडून अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे..या संमेलनामुळे प्रशासकीय फाईल्स आणि नियमांच्या पलिकडे जाऊन मराठी भाषेची सेवा करणा-या महिला अधिका-यांच्या कर्तृत्वाला नवी ओळख मिळाली आहे. समारोप सत्रात सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार आणि राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी उपस्थित राहून सर्व सहभागी महिला अधिकाऱ्यांचे कौतुक केले.