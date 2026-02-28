Crime News: लग्नाच्या आशेने घरातून निघाली, पण वाटेतच संपलं आयुष्य; भयानक गुन्ह्याने देश हादरला

ओडिशातील जगतसिंहपूर जिल्ह्यात एका २३ वर्षीय तरुणीच्या जीवनात घडलेल्या दुर्दैवी घटनेने संपूर्ण परिसर हादरला आहे. प्रेमाच्या नावाखाली सुरू झालेल्या विश्वासघाताने तिच्या जीवनाचा अंत झाला. आधी अत्याचार आणि नंतर तिची हत्या करण्यात आली. पोलिसांनी या प्रकरणी दोन आरोपींना ताब्यात घेतले असून, त्यांच्यावर तरुणीला फसवणे, तिच्यावर अत्याचार करणे आणि इमारतीच्या उंच मजल्यावरून ढकलून देणे असे गंभीर आरोप आहेत..जगतसिंहपूरचे पोलिस अधीक्षक अंकित कुमार वर्मा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुख्य आरोपी ३१ वर्षांचा असून, तो तरुणीचा प्रियकर आहे. दुसरा आरोपी वयाच्या २४ व्या वर्षी असून, तो मूळचा झारखंडच्या धनबाद जिल्ह्यातील आहे. हा आरोपी पारादीप येथे एका खासगी कंपनीत नोकरी करतो. या दोघांनी मिळून महिलेच्या जीवनाचा शेवट केला, ज्याची सुरुवात प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवण्यापासून झाली होती..लग्नाचे आश्वासनघटनेची सुरुवात रविवारी झाली, जेव्हा पीडित तरुणी तिच्या प्रियकरासोबत लग्न करण्याच्या उद्देशाने तिर्तोल येथील एका मंदिरात पोहोचली. तिने प्रियकरावर पूर्ण विश्वास ठेवला होता, कारण त्याने लग्नाचे आश्वासन देऊन तिला येथे बोलावले होते. मात्र, मंदिरात पोहोचताच त्याने तिच्या विश्वासाचा भंग केला. एकांताचा फायदा घेत त्याने तरुणीवर हल्ला केला आणि नंतर तिला बस स्थानकावर एकटी सोडून तो पळून गेला. या विश्वासघातामुळे महिला पूर्णपणे असहाय झाली होती..तरुणीकडे दुसऱ्या आरोपीचे लक्षसंध्याकाळी बस स्थानकावर उभी असलेल्या तरुणीकडे दुसऱ्या आरोपीचे लक्ष गेले. तो दारूच्या नशेत असल्याचे सांगितले जाते. त्याने तरुणीला मोटारसायकलवर लिफ्ट देण्याचे आमिष दाखवले. असहाय अवस्थेत असलेल्या महिलेने त्याच्यावर विश्वास ठेवला आणि त्याच्यासोबत निघाली. आरोपीने तिला सरळ त्याच्या भाड्याच्या घरात नेले. तेथे त्याने महिलेवर जबरदस्तीने अत्याचार केला..Crime: भयंकर! क्षुल्लक वाद विकोपाला गेला; २१ वर्षीय तरूणाने १२ वर्षीय भावाला संपवलं, अमरावतीत धक्कादायक कृत्य.पोलिसात एफआयआर नोंदवण्याची धमकीअत्याचारानंतर तिने आरोपीला पोलिसात एफआयआर नोंदवण्याची धमकी दिली. हे ऐकून आरोपी घाबरला आणि त्याने तिला इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरून ढकलून दिले. या अपघातात महिलेच्या डोक्याला गंभीर इजा झाली आणि तिचा मृत्यू झाला. दुखापतीच्या जखमा इतक्या गंभीर होत्या की, तिच्या शरीरावर अनेक खोल खुणा दिसत होत्या..आरोपींना अटकपोलिसांनी तातडीने तपास सुरू केला आणि दोन्ही आरोपींना अटक केली. अधीक्षक वर्मा यांनी सांगितले की, पुरावा गोळा करण्याचे काम सुरू आहे आणि आरोपींना कठोर शिक्षा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील..Kolhapur Crime : अर्धा किलो गांजासह ८० हजारांचा मुद्देमाल जप्त; जुना राजवाडा पोलिसांची धडक कारवाई .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.