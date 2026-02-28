देश

Crime News: लग्नाच्या आशेने घरातून निघाली, पण वाटेतच संपलं आयुष्य; भयानक गुन्ह्याने देश हादरला

Odisha crime news: लग्नाच्या आमिषाने बोलावून प्रियकराचा विश्वासघात; बसस्थानकावरून लिफ्ट देणाऱ्या व्यक्तीने अत्याचार करून तरुणीला चौथ्या मजल्यावरून ढकलल्याची धक्कादायक घटना
Sandip Kapde
ओडिशातील जगतसिंहपूर जिल्ह्यात एका २३ वर्षीय तरुणीच्या जीवनात घडलेल्या दुर्दैवी घटनेने संपूर्ण परिसर हादरला आहे. प्रेमाच्या नावाखाली सुरू झालेल्या विश्वासघाताने तिच्या जीवनाचा अंत झाला. आधी अत्याचार आणि नंतर तिची हत्या करण्यात आली. पोलिसांनी या प्रकरणी दोन आरोपींना ताब्यात घेतले असून, त्यांच्यावर तरुणीला फसवणे, तिच्यावर अत्याचार करणे आणि इमारतीच्या उंच मजल्यावरून ढकलून देणे असे गंभीर आरोप आहेत.

Odisha
crime

