Ayodhya Ram Mandir : राममंदीराच्या पहिल्या मकर संक्रांती रामलल्लांना पतंग अर्पण! कडाक्याच्या थंडीत भाविकांचा शरयू घाटावर महासागर

अयोध्येतील राम मंदिरात मकर संक्रांतीचा सण मोठ्या थाटामाटात आणि धार्मिक उत्साहात साजरा झाला. या विशेष दिनी प्रभू रामललांना चक्क पतंग अर्पण करण्यात आली, जी भाविकांसाठी आकर्षणाचे केंद्र ठरली. कडाक्याच्या थंडीतही लाखो भाविकांनी शरयू नदीत श्रद्धेची डुबकी मारून दानधर्म केला आणि रामललाचे दर्शन घेतले..रामललांना पतंग आणि विशेष भोगमकर संक्रांतीच्या निमित्ताने राम मंदिराच्या गाभाऱ्यात पहाटेपासूनच विशेष पूजा-अर्चा करण्यात आली. परंपरेनुसार, प्रभू रामचंद्रांना पतंग खूप प्रिय होती, असे मानले जाते. हीच परंपरा जपत भाविकांनी रामललांना सुंदर पतंग अर्पण केली. पूजेनंतर देवाला तिळगुळ, खिचडी आणि विशेष मिठायांचा नैवेद्य (भोग) दाखवण्यात आला. रामललांचे हे स्वरूप पाहून उपस्थित भाविक 'जय श्रीराम'च्या घोषणेत मग्न झाले होते..शरयू तीरावर भाविकांचा महापूरपहाटे ४ वाजेपासूनच शरयू नदीच्या विविध घाटांवर भाविकांची मोठी गर्दी जमली होती. थंडीचा कडाका असतानाही भाविकांनी शरयूचे पवित्र स्नान केले. स्नानानंतर गरजूंना तीळ, गूळ, धान्य आणि वस्त्रांचे दान करून पुण्य पदरात पाडून घेतले. अयोध्येतील हनुमान गढी आणि इतर प्रमुख मंदिरांमध्येही भाविकांच्या लांबच लांब रांगा पाहायला मिळाल्या..सुरक्षेचा कडक बंदोबस्तमकर संक्रांतीला होणारी विक्रमी गर्दी लक्षात घेऊन अयोध्या प्रशासनाने चोख व्यवस्था ठेवली होती. शरयू घाटावर सुरक्षेसाठी जल पोलीस आणि एनडीआरएफच्या तुकड्या तैनात होत्या, तर मंदिर परिसरात भाविकांना सुलभ दर्शन मिळावे यासाठी बॅरिकेडिंग करण्यात आले होते. दर्शनानंतर भाविक अयोध्येच्या रस्त्यांवर पतंग उडवण्याचा आनंद घेतानाही दिसले..राम मंदिराच्या उभारणीनंतरची ही पहिलीच मकर संक्रांत असल्याने अयोध्येत एक वेगळाच आनंद आणि उत्साह पाहायला मिळत आहे. अध्यात्म आणि परंपरा यांचा असा सुंदर संगम अयोध्येत यापूर्वी कधीही अनुभवला नव्हता, असे मत अनेक जुन्या जाणत्या भाविकांनी व्यक्त केले.