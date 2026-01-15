देश

Ayodhya Ram Mandir : राममंदीराच्या पहिल्या मकर संक्रांती रामलल्लांना पतंग अर्पण! कडाक्याच्या थंडीत भाविकांचा शरयू घाटावर महासागर

अयोध्येतील राम मंदिरात मकर संक्रांतीचा सण मोठ्या थाटामाटात आणि धार्मिक उत्साहात साजरा झाला.
ram mandir makar sankrant patang

ram mandir makar sankrant patang

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अयोध्येतील राम मंदिरात मकर संक्रांतीचा सण मोठ्या थाटामाटात आणि धार्मिक उत्साहात साजरा झाला. या विशेष दिनी प्रभू रामललांना चक्क पतंग अर्पण करण्यात आली, जी भाविकांसाठी आकर्षणाचे केंद्र ठरली. कडाक्याच्या थंडीतही लाखो भाविकांनी शरयू नदीत श्रद्धेची डुबकी मारून दानधर्म केला आणि रामललाचे दर्शन घेतले.

Loading content, please wait...
Makar Sankranti Festival
Ayodhya Ram Mandir
festival
Ram Lalla

Related Stories

No stories found.