Fly91 Flight Diversion : हुबळी विमानतळावर उतरण्याऐवजी 4 तास आकाशातच फिरत राहिले विमान; 18 प्रवाशांचा जीव टांगणीला, पाहा नक्की काय घडलं?

बंगळूर : हैदराबादहून हुबळीला येत असलेले 'फ्लाय-९१ एअरलाईन्स'चे विमान हवामानातील अचानक बिघाडामुळे नियोजित वेळेत लँड होऊ शकले (Hyderabad to Hubli flight issue) नाही. जवळपास चार तास आकाशात घिरट्या घालत राहिल्यानंतर अखेर हे विमान बंगळूर विमानतळावर सुरक्षितरीत्या उतरवण्यात आले. ही घटना रविवारी रात्री घडली..'फ्लाय-९१ एअरलाईन्स'चे 'आयसी-४०१' हे विमान नियोजित वेळेनुसार काल दुपारी साडेचार वाजता हुबळी येथे लँड करणार होते. मात्र, प्रतिकूल हवामानामुळे लँडिंग शक्य झाले नाही. त्यानंतर विमानाने मुंदगोड, दावणगेरे आणि शिमोगा परिसरावर आकाशातच फेऱ्या मारल्या..या दरम्यान विमानातील १८ प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. काही प्रवाशांनी घाबरून रडत आपल्या कुटुंबीयांना व्हिडिओ संदेश पाठवले. तसेच विमानाला बंगळूर किंवा बेळगाव येथे वळवण्याची मागणीही त्यांनी केली. या घटनेचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. शेवटी सायंकाळी साडेसात वाजता विमान बंगळूर विमानतळावर सुरक्षितरीत्या उतरले.