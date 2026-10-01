Pilot Clash: विमान पाडण्याचा वैमानिकाचाच प्रयत्न ;इस्राईलचा आरोप; विमानाचे ‘इमर्जन्सी लँडिंग’

तेल अविव, : संयुक्त अरब अमिरातीहून इस्राईलला जाणाऱ्या प्रवासी विमानात दोन वैमानिकांमध्ये चाकूने हाणामारी झाल्यानंतर विमान आपत्कालीन परिस्थितीत सौदी अरेबियातील ताबुक विमानतळावर उतरविण्यात आले. जिहादी दहशतवाद्यांनी इस्राईलमध्ये विमान कोसळवून इस्रायली प्रवाशांना मारण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावा इस्राईलने केला आहे. इस्राईलने आपली काही लढाऊ विमानेही सौदीच्या दिशेने रवाना केली होती. हल्लेखोर वैमानिकाला अटक झाली असून जखमी वैमानिकावर उपचार सुरू आहेत. .दुबईहून तेल अविवसाठी आज सकाळी उड्डाण केलेल्या ‘फ्लाय दुबई’ कंपनीच्या विमानात हा प्रकार घडला. विमानाने दुबईहून उड्डाण केल्यानंतर अडीच तासांनंतर विमानातून धोक्याचा इशारा दिला गेला. हे विमान ३३ हजार फूट उंचीवरून एका मिनिटातच १७ हजार फुटांपर्यंत खाली आले. काही वेळातच जॉर्डनच्या किनाऱ्यावर काही गिरक्या मारल्यानंतर विमान ताबुक विमानतळावर उतरले. विमानातील सर्व प्रवासी सुखरूप आहेत. मात्र, विमानाच्या वैमानिकांमध्ये कॉकपिटमध्येच चाकूने हाणामारी होऊन एक जण जखमी झाल्याचे इस्राईलच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. .हल्ला करणारा वैमानिक ओमानचा आणि जखमी झालेला वैमानिक भारतीय वंशाचा असल्याचे काही इस्रायली माध्यमांनी सांगितले. विमानाचे अपहरण करण्याचाच हा प्रयत्न होता, असा इस्राईल सरकारला संशय असून त्यादृष्टीने तपासही सुरू करण्यात आला आहे. मारामारीचे कारण अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आलेले नाही. जखमी वैमानिकावर उपचार सुरू आहेत. या घटनेमुळे इस्राईल आक्रमक होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे..भारतीय वैमानिक ठरला ‘हिरो’दुबई : हाणामारीत जखमी झालेल्या भारतीय वैमानिकाचे नाव स्मित मच्छार असल्याचे समजते. कॅप्टन असलेल्या स्मित यांनी ओमानचा रहिवासी असलेल्या हल्लेखोर वैमानिकाला रोखल्याचे इस्राईलमधील माध्यमांनी म्हटले आहे. स्मित यांच्या या कृतीमुळे इस्राईलमध्ये त्यांचे प्रचंड कौतुक होत आहे. विमान कोसळविण्याचा हल्लेखोर वैमानिकाचा डाव होता, मात्र स्मित यांनी त्याला रोखल्याचे माध्यमांनी म्हटले आहे. विमान इस्राईलच्या हद्दीत येत असतानाच मारामारीला सुरुवात झाली आणि ओमानी वैमानिकाने स्मित यांच्यावर चाकूने वार केल्याचे इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी सांगितले. .हाणामारी सुरू असताना कॉकपिटमधून मोठ्याने ओरडण्याचे आवाज येत होते, असे प्रवाशांनी नंतर सांगितले. हाणामारीत इस्रायली प्रवाशांनी नंतर स्मित यांना मदत केली आणि दुसऱ्या एका विमान कर्मचाऱ्याने कॉकपिटमध्ये जात विमान सुरक्षितपणे उतरविले. यावेळी विमानात २७ बालकांसह १७४ प्रवासी होते. नेतान्याहू यांनी हल्ला रोखणाऱ्यांना ‘हिरो’ संबोधून त्यांना सलाम करत असल्याचे म्हटले आहे. हल्ला करणाऱ्या वैमानिकाला पोलिसांनी अटक केली आहे. इस्राईलचे संरक्षण मंत्री इस्राईल काट्झ यांनी हा जिहादी दहशतवादी हल्ला असल्याचा आरोप केला आहे. विमान कंपनीने अद्याप सविस्तर माहिती अधिकृतपणे जाहीर केलेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.