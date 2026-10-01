देश

Pilot Clash: विमान पाडण्याचा वैमानिकाचाच प्रयत्न ;इस्राईलचा आरोप; विमानाचे ‘इमर्जन्सी लँडिंग’

Flydubai Flight Incident, Pilot Fight, Emergency Landing — दुबईहून तेल अविवला जाणाऱ्या फ्लायदुबईच्या विमानात दोन वैमानिकांमध्ये कॉकपिटमध्ये चाकूने हाणामारी झाल्यानंतर विमान सौदी अरेबियातील ताबुक विमानतळावर उतरवण्यात आले.
A Flydubai passenger aircraft made an emergency landing at Tabuk Airport after an incident involving two pilots.

A Flydubai passenger aircraft made an emergency landing at Tabuk Airport after an incident involving two pilots.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

तेल अविव, : संयुक्त अरब अमिरातीहून इस्राईलला जाणाऱ्या प्रवासी विमानात दोन वैमानिकांमध्ये चाकूने हाणामारी झाल्यानंतर विमान आपत्कालीन परिस्थितीत सौदी अरेबियातील ताबुक विमानतळावर उतरविण्यात आले. जिहादी दहशतवाद्यांनी इस्राईलमध्ये विमान कोसळवून इस्रायली प्रवाशांना मारण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावा इस्राईलने केला आहे. इस्राईलने आपली काही लढाऊ विमानेही सौदीच्या दिशेने रवाना केली होती. हल्लेखोर वैमानिकाला अटक झाली असून जखमी वैमानिकावर उपचार सुरू आहेत.

Loading content, please wait...
emergency
emergency department
domestic flights
Flight connectivity demands
emergency help lines India
Marathi News Esakal
www.esakal.com