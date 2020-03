प्रत्येकाला मिळणार जास्तीचे 5 किलो धान्य, तर गरिबांसाठी 1.7 लाख कोटींचे पॅकेज

नवी दिल्ली : कोरोना विषाणूविरुद्ध लढाई लढत असलेल्या डॉक्टर, नर्स, आशा वर्कर्स यांच्यासाठी प्रत्येकी 50 लाखांचा विमा उतरविण्यात आला असून, गरिब नागरिकांसाठी 17 लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर करण्यात आल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.

सीतारामन यांनी पत्रकार परिषद घेत महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. सीतारामन म्हणाल्या, की पुढील तीन महिन्यांसाठी प्रत्येक माणसासाठी पाच किलो गहू आणि तांदूळ मोफत देण्यात येणार आहे. तसेच एक किलो दाळही मोफत देण्यात येणार आहे. त्यामुळे गरिबांचे हाल होणार नाहीत. त्यांना आवश्यक ते धान्य मिळेल. यापूर्वी पाच किलो धान्य देण्यातच येत होते. आता आणखी पाच-पाच किलो गहू व तांदुळ देण्यात येणार आहे.

A package is ready for the poor who need immediate help like migrant workers and urban and rural poor. No one will go hungry. The package is worth Rs 1.7 lakh crore: Finance Minister Nirmala Sitharaman #coronaviruslockdown pic.twitter.com/7Mb3r4cbBQ

— ANI (@ANI) March 26, 2020