Pudi Kachori: पहाटे ५ वाजल्यापासून खवय्यांची तुफान गर्दी! अवघ्या १४ रुपयांत मिळणाऱ्या 'या' कचौडीची का आहे एवढी क्रेझ?

कोणतेही काम छोटे किंवा मोठे नसते, तर ते काम करण्याची जिद्द आणि कठोर परिश्रम त्याला एक वेगळी ओळख मिळवून देतात," याचे उत्तम उदाहरण उत्तर प्रदेशातील कांचनगरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या फिरोजाबाद (Firozabad) शहरात पाहायला मिळते. येथील घंटाघर (Ghantaghar) परिसराजवळ लागणारा पूडी आणि कचौडीचा एक साधा ठेला आज संपूर्ण परिसरात प्रचंड प्रसिद्ध आहे. .कोणत्याही मोठ्या हॉटेलला टक्कर देईल अशी चव आणि शुद्धता या गाड्यावर मिळते. विशेष म्हणजे, गेल्या तीन पिढ्यांपासून हा नाश्ता अविरतपणे फिरोजाबादकरांच्या मनावर राज्य करत असून, पहाटेपासूनच येथे गरमागरम कचौडी खाण्यासाठी खवय्यांची मोठी गर्दी जमते..तीन पिढ्यांची परंपरा आणि घरगुती मसाल्यांचे रहस्यघंटाघरजवळ नाश्त्याचा गाडी चालवणारे दुकानदार अरविंद कुमार यांनी सांगितले की, फिरोजाबादमधील हा त्यांचा सर्वात जुना आणि पारंपरिक कचौडीचा गाडी आहे. गेल्या ५० वर्षांहून अधिक काळ त्यांची तीन पिढ्या सकाळी हा नाश्ता तयार करून विकण्याचे काम करत आहेत..त्यांच्या या कचौडीच्या अद्भूत चवीचे सर्वात मोठे रहस्य म्हणजे यात वापरले जाणारे मसाले! अरविंद कुमार बाजारातील तयार मसाले न वापरता, सर्व मसाले स्वतः घरीच पारंपरिक पद्धतीने तयार करतात. याशिवाय, हा नाश्ता बनवण्यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या डालडा किंवा फॅटचा वापर न करता पूर्णपणे शुद्ध मोहरीच्या तेलाचा (Mustard Oil) वापर केला जातो. मोहरीच्या तेलाचा खमंग सुवास आणि घरगुती मसाल्यांचा तिखटपणा यामुळे या कचौडीला एक अप्रतिम चव मिळते, ज्यापुढे देशी तुपातील मिठासही फिकी वाटते..अवघ्या १४ रुपयांत तृप्त करणारे जेवणया दुकानाची सुरुवात रोज पहाटे ५:०० वाजल्यापासून होते. येथे प्रामुख्याने खमंग आलू-दाल कचौडी आणि गरमागरम पूडी तयार केली जाते. इथली कचौडी एकदा खाणारा ग्राहक पुन्हा पुन्हा येथे आल्याशिवाय राहत नाही. केवळ स्थानिक नागरिकच नव्हे, तर दूरदूरच्या भागातून लोक सकाळी येथे येतात आणि आपल्या कुटुंबासाठी नाश्ता पॅक करून (पार्सल) घेऊन जातात.अरविंद कुमार दररोज सरासरी ५०० हून अधिक लोकांना नाश्ता देतात. एका प्लेट कचौडीची किंमत अवघी १४ रुपये आहे. इतक्या कमी किमतीत पोटभर आणि चवदार नाश्ता मिळत असल्याने ग्राहकांचा राबता २४ तास असतो. या व्यवसायातून त्यांची दररोज ६ ते ७ हजार रुपयांची बंपर कमाई होते, ज्यामुळे त्यांचा कौटुंबिक व्यवसाय अत्यंत समाधानाने सुरू आहे..'एक जिल्हा एक व्यंजन' (ODOC) मध्ये मानाचे स्थानयोगी आदित्यनाथ सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘एक जिल्हा एक व्यंजन’ (ODOC - One District One Dish) या उपक्रमांतर्गत फिरोजाबादमधून 'पूडी आणि कचौडी' या डिशची निवड करण्यात आली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश या पारंपारिक चवीला ब्रँडिंग मिळवून देणे, स्थानिक मिठाई विक्रेते व उद्योजकांना प्रोत्साहन देणे आणि या प्रादेशिक खाद्यसंस्कृतीला राष्ट्रीय स्तरावर एक मजबूत व्यासपीठ मिळवून देणे हा आहे. यामुळे स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या अनेक नवीन संधी उपलब्ध होणार आहेत.उन्हाळ्याच्या दिवसांतही, सकाळी फिरोजाबादच्या घंटाघर गल्ल्यांमध्ये मोहरीच्या तेलात तळल्या जाणाऱ्या या कुरकुरीत कचौडीचा सुवास आणि खवय्यांची गर्दी नेहमीप्रमाणेच शहराचे आकर्षण ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.