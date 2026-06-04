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Pudi Kachori: पहाटे ५ वाजल्यापासून खवय्यांची तुफान गर्दी! अवघ्या १४ रुपयांत मिळणाऱ्या 'या' कचौडीची का आहे एवढी क्रेझ?

Best budget street food breakfast experience: फिरोजाबादच्या घंटाघरजवळील तीन पिढ्यांची परंपरा जपणारा पूडी-कचौडीचा ठेला; घरगुती मसाले, शुद्ध मोहरीचे तेल आणि अवघ्या १४ रुपयांत मिळणाऱ्या नाश्त्यामुळे पहाटेपासून खवय्यांची रांग
From Dawn Till Sold Out: The Secret of This Affordable and Famous Kachori

From Dawn Till Sold Out: The Secret of This Affordable and Famous Kachori

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोणतेही काम छोटे किंवा मोठे नसते, तर ते काम करण्याची जिद्द आणि कठोर परिश्रम त्याला एक वेगळी ओळख मिळवून देतात," याचे उत्तम उदाहरण उत्तर प्रदेशातील कांचनगरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या फिरोजाबाद (Firozabad) शहरात पाहायला मिळते. येथील घंटाघर (Ghantaghar) परिसराजवळ लागणारा पूडी आणि कचौडीचा एक साधा ठेला आज संपूर्ण परिसरात प्रचंड प्रसिद्ध आहे.

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