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BRICS: काशीच्या 'गुलाबी मीनाकारी'चा मोर पाहून परदेशी पाहुणे झाले थक्क; ब्रिक्स बैठकीने वाराणसीच्या पर्यटनाला मिळाले नवे आकाश

BRICS meeting boosts tourism and cultural visibility of Varanasi heritage art: ब्रिक्स संस्कृती बैठकीत काशीच्या गुलाबी मीनाकारी, जीआय व ओडॉप हस्तकलेने परदेशी पाहुण्यांना भुरळ; वाराणसीच्या पर्यटन व निर्यातीत नव्या संधींचा उगम
Pink Meenakari of Kashi Captivates International Visitors at BRICS Summit Events

Pink Meenakari of Kashi Captivates International Visitors at BRICS Summit Events

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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इतिहासापेक्षाही प्राचीन आणि जिवंत नगरी मानल्या जाणाऱ्या काशीच्या (Varanasi) भूमीवर जगातील दिग्गज देशांचे प्रतिनिधी एकत्र येण्याची मालिका सुरूच आहे. वाराणसीमध्ये आयोजित करण्यात आलेली ब्रिक्स संस्कृती कार्य समूहाची (BRICS Culture Working Group) दुसरी बैठक याचे सर्वात मोठे आणि यशस्वी उदाहरण ठरली आहे.

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