BRICS: काशीच्या 'गुलाबी मीनाकारी'चा मोर पाहून परदेशी पाहुणे झाले थक्क; ब्रिक्स बैठकीने वाराणसीच्या पर्यटनाला मिळाले नवे आकाश

इतिहासापेक्षाही प्राचीन आणि जिवंत नगरी मानल्या जाणाऱ्या काशीच्या (Varanasi) भूमीवर जगातील दिग्गज देशांचे प्रतिनिधी एकत्र येण्याची मालिका सुरूच आहे. वाराणसीमध्ये आयोजित करण्यात आलेली ब्रिक्स संस्कृती कार्य समूहाची (BRICS Culture Working Group) दुसरी बैठक याचे सर्वात मोठे आणि यशस्वी उदाहरण ठरली आहे. .ही बैठक केवळ आंतरराष्ट्रीय धोरणांवर चर्चा करण्यापुरती मर्यादित नव्हती, तर ती भारताचा शतकानुशतके जुना समृद्ध वारसा, अध्यात्म आणि काशीच्या शिल्पकारांच्या (कारागिर) अद्भूत कौशल्याला जागतिक मंचावर जिवंत करण्याचे एक मोठे माध्यम बनली..हॉटेल ताजमध्ये रंगली ४-५ जूनची महाबैठकभारत यावर्षी "लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण" (Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability) या संकल्पनेखाली (Theme) ब्रिक्स देशांच्या बैठकांचे आयोजन करत आहे. याच अंतर्गत वाराणसीच्या प्रसिद्ध हॉटेल ताज मध्ये ४ आणि ५ जून २०२६ रोजी ब्रिक्स संस्कृती कार्य समूहाची बैठक पार पडली..या बैठकीत ब्राझील, चीन, भारत, इजिप्त, इथिओपिया, इराण, इंडोनेशिया, रशिया, दक्षिण आफ्रिका आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) या देशांचे प्रतिनिधी आणि मुत्सद्दी सहभागी झाले होते.'गुलाबी मीनाकारी' आणि पारंपारिक दिवे ठरले मुख्य आकर्षणवाराणसी आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आयोजनांसाठी देशातील पहिली पसंती बनत चालली आहे. या परिषदेत आलेल्या परदेशी पाहुण्यांना वाराणसीची जगप्रसिद्ध GI-टॅग असलेली 'गुलाबी मीनाकारी' (Pink Meenakari) द्वारे तयार करण्यात आलेल्या मोराच्या अत्यंत देखण्या कलाकृती भेट म्हणून देण्यात आल्या..यासोबतच, पारंपारिक लाकडाच्या ठशांपासून (Wooden Block-Print) बनवलेला आणि मेणाने भरलेला 'दिवा-वाती' (दीपक आणि बाती) सेट भेट देण्यात आला. हे असे अनोखे गिफ्ट्स आहेत जे ब्रिक्स देशांमध्ये भारताच्या सांस्कृतिक वारशाची ज्योत नेहमी तेवत ठेवतील.जिवंत सादरीकरणाने पाहुणे झाले कलेचे मुरीदपरदेशी पाहुण्यांनी आपल्या दौऱ्यात सारनाथ आणि 'दीनदयाल हस्तकला संकुल' व्यापार सुविधा केंद्र आणि शिल्प संग्रहालयाला भेट दिली. तेथे त्यांनी काशीचे समृद्ध संगीत आणि इतिहास जवळून अनुभवला. सर्वात रंजक बाब म्हणजे, या शिल्प संग्रहालयात २० कुशल कारागिरांनी त्यांच्या पारंपारिक हस्तकलेचे 'लाईव्ह' सादरीकरण केले. काशीच्या विणकरांच्या आणि शिल्पकारांच्या जादुई बोटांची किमया प्रत्यक्ष पाहून परदेशी प्रतिनिधी त्यांच्या कलेच्या प्रेमात पडले..बैठक स्थळी स्थानिक कलांना चालना देण्यासाठी ६ जीआय (GI) आणि ओडॉक (ODOP - एक जिल्हा एक उत्पादन) उत्पादनांचे विशेष स्टॉल्स लावण्यात आले होते. परदेशी पाहुण्यांनी या स्टॉल्सवरून केवळ मोठ्या प्रमाणावर खरेदीच केली नाही, तर भविष्यातही ही उत्पादने आयात करण्याची तीव्र इच्छा व्यक्त केली..आजीविकेला मिळाली नवी संजीवनी अन् एक्स्पोर्ट वाढणार'सॉफ्ट स्टोन जाली वर्क क्राफ्ट'चे (Soft Stone Jaali Work) राज्य पुरस्कार विजेते आदर्श मौर्य यांनी सांगितले की, "अशा आयोजनांमुळे आपल्या हस्तकलेचे सौंदर्य जागतिक पटलावर पोहोचले आहे. यामुळे परदेशी खरेदीदार आणि स्थानिक कारागीर यांच्यातील विश्वास अधिक मजबूत होईल, ज्यामुळे भारताची निर्यात (Export) वाढेल आणि मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होईल."दम तोडत चाललेल्या या पारंपारिक हस्तकलेला (GI & ODOP) केंद्र आणि राज्य सरकारने दिलेले 'राज्याश्रय' (State Protection) आणि आर्थिक टूलकिटच्या मदतीने कारागिरांना पुन्हा आपल्या पायावर उभे राहण्याची ताकद दिली आहे..ब्रिक्स परिषदेच्या या यशस्वी सांगतेनंतर, वाराणसीच्या पर्यटन आणि हस्तशिल्प उद्योगाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून मोठ्या व्यावसायिक ऑर्डर्स मिळण्यास सुरुवात झाल्याचे चित्र दिसत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.