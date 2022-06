भारतीय परराष्ट्र धोरण हे केवळ कुंपणावर बसण्याचे नाही : जयशंकर

दिल्ली : इतर देश सहमत होत नाहीत म्हणून भारतीय परराष्ट्र धोरण हे केवळ कुंपणावर बसण्याचे नाही, असे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर म्हणाले. ते ग्लोबसेक २०२२ मध्ये बोलत होते. भारत हा जमिनीवर उभा असल्याचे जयशंकर (S Jaishankar) यांनी सांगितले. सामरिक परिषदेत परराष्ट्रमंत्र्यांनी रशिया-युक्रेन युद्धासह इतर महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर भारताची भूमिका मांडली. दोन्ही देशांमधील युद्धाला आज १०० दिवस पूर्ण झाली आहेत. (Foreign Policy Not Sitting On Fence, Says S Jaishankar At Globsec 2022)

तुमच्याशी सहमत नाही. म्हणून आम्ही कुंपणावर बसलेलो नाहीत. त्याचा अर्थ आम्ही आमच्या जमिनीवर बसलो आहोत. जेव्हा मंत्र्यांना विचारले की उदयोन्मुख जागतिक नेता म्हणून जर भारताला कुंपणार बसायला परवडेल का? त्यावर ठामपणे जयशंकर यांनी उत्तर दिले. भारत (India) जागतिक सत्तेच्या अक्षावर सामील होईल का? या प्रश्नाला उत्तर देताना परराष्ट्रमंत्री जयंशकर म्हणाले, तुम्ही हे भारतावर लादत आहात. मला वाटते भारतासाठी ते महत्त्वाचे नाही. स्वतःची पसंती बनवणे हा भारताचा अधिकार आहे. जे की मूल्यांचे संतुलन आणि हितसंबंधांचे असेल.