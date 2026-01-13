Varanasi-Bangkok Flight : मध्यमवर्गीयांसाठी खुशखबर, फक्त ९ हजारांत परदेशवारी! वाराणसीहून बँकॉकसाठी थेट फ्लाइट

सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी आता आंतरराष्ट्रीय पर्यटनाच्या नकाशावर अधिक वेगाने चमकणार आहे. एअर इंडिया एक्सप्रेसने वाराणसी ते बँकॉक अशी थेट विमान सेवा सुरू करण्याची घोषणा केली असून १ फेब्रुवारी २०२६ पासून या विमानांचे उड्डाण होईल. लखनौमधील सेवा बंद केल्यानंतर एअरलाइन्सने वाराणसीला आपले नवे केंद्र (हब) म्हणून निवडले आहे..खिशाला परवडणारे तिकीट दरमध्यमवर्गीय कुटुंबांना परदेशवारी सहज शक्य व्हावी यासाठी एअरलाइन्सने सुरुवातीचे भाडे अतिशय कमी ठेवले आहे. सध्या एका बाजूचे तिकीट केवळ ८,८५७ रुपयांपासून सुरू होत आहे. आंतरराष्ट्रीय विमान प्रवासाचा विचार करता हे दर अतिशय स्वस्त मानले जात आहेत. यामुळे आता वाराणसीसह बिहार आणि नेपाळमधील पर्यटकांनाही मोठा दिलासा मिळणार आहे..विमानाचे वेळापत्रकवाराणसी ते बँकॉक (विमान क्र. IX-215): हे विमान दुपारी १२:३५ वाजता वाराणसीहून निघेल आणि थायलंडच्या वेळेनुसार संध्याकाळी ६:०५ वाजता बँकॉकला पोहोचेल.बँकॉक ते वाराणसी (विमान क्र. IX-216): परतीच्या प्रवासात हे विमान बँकॉकहून संध्याकाळी ७:०५ वाजता उड्डाण करेल आणि रात्री ९:३५ वाजता थेट वाराणसीत उतरेल. .वाराणसीचीच निवड का?एअर इंडिया एक्सप्रेसने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, वाराणसी आणि आजूबाजूच्या सारनाथ, कुशीनगर आणि बोधगया यांसारख्या बौद्ध स्थळांमुळे थायलंडमधून येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या मोठी आहे. तसेच पूर्वांचल आणि बिहारमधील लोकांना बँकॉकला जाण्यासाठी सध्या कनेक्टिंग फ्लाईट्सचा आधार घ्यावा लागतो, ज्यामध्ये वेळ आणि पैसा दोन्ही खर्च होतात. ही अडचण दूर करण्यासाठी वाराणसीहून थेट सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला..पर्यटन आणि व्यापारात होणार वाढया थेट सेवेमुळे केवळ पर्यटनालाच नाही, तर व्यापारालाही मोठी चालना मिळणार आहे. वाराणसीमधील प्रसिद्ध हस्तशिल्प आणि ताजी फळे-भाज्या आता थेट आशियाई बाजारपेठेत पोहोचू शकतील. तसेच थायलंडमधील बौद्ध भाविकांना थेट सारनाथच्या दर्शनासाठी येणे आता अधिक सोपे होईल..बुकिंग सुरूजर तुम्हीही बँकॉकमध्ये फिरण्याचे नियोजन करत असाल, तर या विमानासाठी बुकिंग विंडो आता खुली झाली आहे. एअर इंडिया एक्सप्रेसची अधिकृत वेबसाईट किंवा इतर ट्रॅव्हल पोर्टल्सवरून तुम्ही तुमची तिकिटे आजच आरक्षित करू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.