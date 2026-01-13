देश

Varanasi-Bangkok Flight : मध्यमवर्गीयांसाठी खुशखबर, फक्त ९ हजारांत परदेशवारी! वाराणसीहून बँकॉकसाठी थेट फ्लाइट

Direct Flight Varanasi Thailand : सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी आता आंतरराष्ट्रीय पर्यटनाच्या नकाशावर अधिक वेगाने चमकणार.
Varanasi–Bangkok flight

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी आता आंतरराष्ट्रीय पर्यटनाच्या नकाशावर अधिक वेगाने चमकणार आहे. एअर इंडिया एक्सप्रेसने वाराणसी ते बँकॉक अशी थेट विमान सेवा सुरू करण्याची घोषणा केली असून १ फेब्रुवारी २०२६ पासून या विमानांचे उड्डाण होईल. लखनौमधील सेवा बंद केल्यानंतर एअरलाइन्सने वाराणसीला आपले नवे केंद्र (हब) म्हणून निवडले आहे.

