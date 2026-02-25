देश

Holi 2026: बरसाना विसरा! 'या' गावात महिला मारतात लाठ्या आणि पुरुष नाचतात साडी नेसून; लट्ठमार होळीचे हे ठिकाण माहीत आहे का?

Offbeat Holi destinations beyond Barsana: सोनभद्रमध्ये लट्ठमार होळीचा अनोखा थरार: लाठी लागली की पुरुषांना साडी नेसून नाचावे लागते
Women participate in a lively Lathmar Holi celebration as men dressed in sarees dance amid colorful festivities.

सकाळ डिजिटल टीम
होळीचा सण जवळ आला की सर्वांना आठवण येते ती मथुरा आणि बरसाना येथील प्रसिद्ध लट्ठमार होळीची. पण तुम्हाला माहीत आहे का? लाठ्या-काठ्यांच्या साहाय्याने खेळली जाणारी ही रंजक होळी फक्त बरसानापुरती मर्यादित नाही. उत्तर प्रदेशातील अशा काही जागा आहेत जिथे या होळीचा थरार बरसानापेक्षाही जास्त पाहायला मिळतो.

