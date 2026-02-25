Holi 2026: बरसाना विसरा! 'या' गावात महिला मारतात लाठ्या आणि पुरुष नाचतात साडी नेसून; लट्ठमार होळीचे हे ठिकाण माहीत आहे का?

होळीचा सण जवळ आला की सर्वांना आठवण येते ती मथुरा आणि बरसाना येथील प्रसिद्ध लट्ठमार होळीची. पण तुम्हाला माहीत आहे का? लाठ्या-काठ्यांच्या साहाय्याने खेळली जाणारी ही रंजक होळी फक्त बरसानापुरती मर्यादित नाही. उत्तर प्रदेशातील अशा काही जागा आहेत जिथे या होळीचा थरार बरसानापेक्षाही जास्त पाहायला मिळतो..Chhatrapati Sambhajinagar: चाळीस प्रवाशांचे दहा तास हाल! नागपूर-मुंबई बस हर्सूल टोलजवळ बंद, महिला-मुले रात्रभर थंडीत कुडकुडले...भगवान कृष्ण आणि राधा राणी यांच्या प्रेमाचे प्रतीक असलेली लट्ठमार होळी यावर्षी २६ फेब्रुवारी रोजी बरसाना येथे साजरी होणार आहे. नंदगावचे पुरुष जेव्हा बरसानात रंग खेळायला येतात, तेव्हा तिथल्या महिला त्यांच्यावर प्रेमाने लाठ्यांचा वर्षाव करतात. पण या परंपरेव्यतिरिक्त इतर ठिकाणची माहिती तुम्हाला थक्क करेल..सोनभद्र: जिथे लाठी लागली की साडी नेसून नाचावे लागते!उत्तर प्रदेशातील सोनभद्र जिल्ह्यातही लट्ठमार होळी मोठ्या उत्साहात खेळली जाते. येथील रॉबर्ट्सगंजमध्ये ही परंपरा वर्षानुवर्षे सुरू आहे. इतिहासकारांच्या मते, हा भाग महाभारत काळापासून कृष्णभक्तीचे केंद्र राहिला आहे. येथील सर्वात मजेशीर नियम असा आहे की, होळी खेळताना जर एखाद्या पुरुषाला महिलेची लाठी स्पर्श करून गेली, तर त्याला दंड म्हणून महिलांचे कपडे (साडी) परिधान करून सर्वांसमोर नृत्य करावे लागते..झाशी: गुळाच्या ढेपेसाठी महिलांशी थरारक झुंजबुंदेलखंडातील झाशी जिल्ह्यातील पुनावली कलां गावाची होळी तर बरसानापेक्षाही जास्त रोमांचक असते. येथे महिला गुळाची ढेप एका पोटलीत बांधून झाडाच्या फांदीला टांगतात आणि हातात लाठ्या घेऊन तिचे रक्षण करतात. ज्या पुरुषाला ती गुळाची ढेप जिंकायची असेल, त्याला महिलांच्या लाठ्यांचा मार खात पुढे जावे लागते. येथील महिला ही होळी 'हिरण्यकश्यपू' आणि 'होलिका' यांच्यातील संघर्षाची आठवण म्हणून साजरी करतात..Pune News: महसूल विभागाचा निर्णय! राज्यातील ११ अपर जिल्हाधिकारी, ६९ अपर तहसील कार्यालयांची नव्याने होणार निर्मिती...स्त्री शक्ती आणि भक्तीचा संगमबरसानामधील लाडली जी मंदिर हे या उत्सवाचे मुख्य केंद्र आहे. येथे राधा राणीला सर्वोच्च स्थान दिले जाते. ब्रजभूमीसोबतच हरियाणाच्या काही भागातही अशाच प्रकारची लट्ठमार होळी खेळण्याची परंपरा आहे. ही केवळ होळी नसून ती आध्यात्मिक प्रेम, भक्ती आणि स्त्री शक्तीचा सन्मान करणारा एक सोहळा आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.