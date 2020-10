चारा घोटाळा - लालूंना 'बेल' तरीही मुक्काम 'जेल'मध्येच 

रांची - आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सध्या चारा घोटाळा प्रकरणी तुरुंगात आहेत. त्यांना दुसऱ्या एका प्रकरणात जामीन मिळाला असला तरीही तुरुंगातून मात्र बाहेर पडता येणार नाही. सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने लालू प्रसाद यादव यांना चारा घोटाळा प्रकरणी दोषी ठरवलं असून ते तुरुंगात शिक्षा भोगत आहेत.

याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, चारा घोटाळ्याशी संबंधित एका प्रकरणात लालू प्रसाद यादव यांना जामीन मिळाला आहे. मात्र इतर प्रकरणात जामीन न मिळाल्याने त्यांना तुरुंगातच रहावं लागणार असून त्यांची सुटका होणार नाही. अंतिम प्रकरणात एक महिन्याने त्यांना जामीन मिळेल. चारा घोटाळा प्रकरणी बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव यांना सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेपैकी अर्धी शिक्षा भोगली असल्यानं जामीन मंजूर केला आहे.

Former Bihar CM Lalu Prasad Yadav granted bail by Jharkhand High Court, in the Chaibasa Treasury case related to fodder scam.

However, he will remain in jail since the Dumka treasury case is still pending. pic.twitter.com/RDk0eKS78F

