Letter To PM: 'तुमचे परंपरेकडे लक्ष नाही'; सोनिया गांधींनी PM मोदींना लिहिलेल्या पत्रावरुन भाजपचा पलटवार

नवी दिल्ली- माजी काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिलं होतं. यावरुन काँग्रेस आणि भाजपमध्ये आरोप प्रत्यारोप सुरु झाले आहेत. भाजपने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. त्यावरुन विविध तर्क लावले जात आहेत. यासंदर्भात सोनिया गांधी यांनी सरकारला विचारणा केली होती. यावर भाजपचे संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद दोषी यांनी प्रत्युत्तर दिलंय.

केंद्र सरकारने १८ सप्टेंबर ते २२ सप्टेंबरपर्यंत विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. यावरुन सोनिया गांधी यांनी मोदी सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. अधिवेशन बोलावण्याची काय गरज पडली, अशी विचारणा करताना त्यांनी ९ मुद्दे सरकारसमोर मांडले आहेत. प्रल्हाद दोषी यांनी पलटवार केला असून सोनिया गांधी यांना परंपरेची माहिती नसेल असं ते म्हणाले आहेत.

केंद्र सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावले असले तरी याचा हेतू सरकारने जाहीर केलेला नाही. त्यामुळे सरकारने अधिवेशन कोणत्या कारणासाठी बोलावले याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. विरोधकांकडून तर्कवितर्क लावले जात आहेत. सरकारने अधिवेशनाचा अजेंडा जाहीर न केल्याने सोनिया गांधी यांनी शंका उपस्थित केली असून चर्चेची मागणी केली आहे.

प्रल्हाद जोशी यावर म्हणाले की, 'परंपरेला पाळून संसदेचे अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. कदाचीत तुम्ही परंपरेकडे लक्ष देत नाही. संसदेचे अधिवेशन बोलावण्यापूर्वी राजकीय पक्षांसोबत चर्चा केली जात नाही, किंवा मुद्द्यावर चर्चा केली जात नाही. राष्ट्रपतींकडून अधिवेशन बोलावण्यात आल्यानंतर आणि अधिवेशन होण्यापूर्वी सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची बैठक होते आणि त्यात मुद्द्यांची चर्चा होते.'

सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान मोदी यांना पत्र लिहून ९ मुद्दे उपस्थित केले होते. संसदेचे बोलावण्यात आलेले अधिवेशन, राज्य आणि केंद्रातील संबंध, जमातवाद, मणिपूर विषय आणि चीनसोबत असणारा सीमा विवाद यासारख्या विषयांचा त्यांनी पत्रात उल्लेख केला आहे. केंद्र सरकार संविधानातून इंडिया शब्द वगळणार असल्याची शक्यता आहे. तसेच एक देश एक निवडणूक राबवण्याच्या संकल्पनेबाबतही काही निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.