माजी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचे निधन

नवी दिल्ली : माजी केंद्रीय अर्थमंत्री आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते अरुण जेटली यांचे आज (ता. 24) निधन झाले. अरुण जेटली गेल्या काही दिवसांपासून एम्स रुग्णालयात उपचार घेत होते. आज अखेर त्यांची प्राणज्योत मालवली.

Delhi: Former Union Minister and Senior BJP leader Arun Jaitley passes away at AIIMS. pic.twitter.com/pmr4xiyqYV

— ANI (@ANI) August 24, 2019