अरूण जेटली यांची प्रकृती पुन्हा खालावली

नवी दिल्ली : देशाचे माजी अर्थमंत्री आणि भाजपाचे ज्येष्ठ नेते अरुण जेटली यांची प्रकृती गेल्या काही दिवसांपासून गंभीर आहे. आज (ता. 19) त्यांची प्रकृती आणखी खालावल्याची माहिती एम्सकडून मिळाली आहे.

जेटली यांच्यावर कार्डिओ-न्यूरो सेंटरमध्ये उपचार सुरू आहेत. सध्या त्यांना एक्स्ट्राकोर्पोरियल मेंब्रेन ऑक्सिजनेशन (ECMO) आणि इंट्रा-एओर्टिक बलून पंप (IABP) सपोर्ट द्यावा लागत आहे. याआधी त्यांना लाईफ सपोर्ट सिस्टीमवर ठेवण्यात आले होते.

Former Finance Minister Arun Jaitley is on Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) and Intra-aortic balloon pump (IABP) support, in critical stage at the All India Institute of Medical Sciences, Cardio-Neuro Centre, Delhi. On urge for dialysis to start: Sources at AIIMS pic.twitter.com/DAwx3ZGK1q

