Jammu And Kashmir | जम्मूमध्ये ४ दहशतवाद्यांना पोलिसांनी पकडले

श्रीनगर : जम्मू-काश्मीरमधील पुलवामात जैश-ए-मोहम्मद या दहशवादी संघटनेच्या चार सक्रिय दहशतवाद्यांना अटक करण्यात आली आहे. एका प्रकरणाच्या चौकशीच्या दरम्यान माहिती मिळाली की चार युवक सक्रियपणे जैश-ए-मोहम्मद संघटनेशी (Jaish-E-Mohammad) जोडले गेले होते. या संघटनेच्या मदतीने ते दहशतवादी कारवायांसाठी रसद, वाहतूक आणि इतर सुविधा पुरवत,असे पोलिसांनी सांगितले. (Four Terrorist Arrested In Pulwama, Says Police)

१२ मार्चच्या चेवा काला भागात एका मोहिमेत बंदी असलेली संघटना जैश-ए-मोहम्मदचे दोन दहशतवादी मारले गेले होते आणि एक दहशतवादी जिवंत पकडण्यात आला होता. या प्रकरणाची चौकशी सुरु आहे, असे पोलिसांकडून सांगण्यात आले आहे.