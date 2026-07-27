France Wildfire: फ्रान्समध्ये भीषण आग! २.२० लाख नागरिकांचे स्थलांतर, आता बोर्डो शहर धोक्यात

बोर्डो (फ्रान्स) : नैॡत्य फ्रान्समध्ये लागलेल्या भीषण वणव्यामुळे परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक बनली आहे. निसर्गाच्या या प्रकोपापुढे नागरिक आणि अग्निशामक दलांचे प्रयत्न अपुरे पडताना दिसत आहेत. प्रशासनाने तातडीने पावले उचलत आणखी ५५,००० नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलवण्याचे आदेश दिले आहेत. आतापर्यंत एकूण २,२०,००० हून अधिक लोकांना आपली घरे सोडून सुरक्षित आश्रयाला जावे लागले आहे. सर्वात मोठी चिंतेची बाब म्हणजे, ही विनाशकारी आग आता प्रसिद्ध ‘वाइनची राजधानी’ म्हणून ओळख असलेल्या ‘बोर्डो’ शहराच्या दिशेने वेगाने सरकत आहे..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.रोंद प्रदेशातील पाच गावांमध्ये रात्रीच्या वेळी तातडीने स्थलांतराचे आदेश देण्यात आले. याआधी लँडेस प्रदेशातून ३० हजार नागरिकांना सुरक्षितस्थळी नेले होते. वेगाने वाहणाऱ्या वाऱ्यांमुळे आगीने रौद्ररूप धारण केले असून, आतापर्यंत अंदाजे ४२,००० हेक्टर जंगल व झुडपे जळून खाक झाली आहेत..वाहतुकीवर परिणाममहत्त्वाचा महामार्ग बंद : परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन बोर्डोहून अटलांटिक किनाऱ्याकडे जोडणारा ‘ए-६३’ महामार्ग सुरक्षेच्या कारणास्तव काही भागांत पूर्णपणे बंद करण्यात आला आहे.लष्कराची मदत : आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अग्निशामक दलासोबतच लष्करी विमानांचा वापर केला जात असून, आकाशातून पाणी आणि आगप्रतिरोधक रसायने टाकली जात आहेत..ऐतिहासिक नागरी मोहीम : बोर्डो शहरातील मोठे प्रदर्शन केंद्र आणि जिम्नॅशियम्सचे तात्पुरत्या निवारा केंद्रांत रूपांतर करण्यात आले आहे. शांततेच्या काळात फ्रान्सच्या इतिहासात राबवली गेलेली ही सर्वांत मोठी नागरी स्थलांतर मोहीम ठरली आहे..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.स्पेनलाही झळ : भीषण वणव्याची व्याप्ती केवळ फ्रान्सपुरती मर्यादित राहिलेली नसून, शेजारील स्पेनच्या पूर्व किनाऱ्यावरही आगीमुळे १५,००० हून अधिक लोकांना सुरक्षितस्थळी स्थलांतरित करावे लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.