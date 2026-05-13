Char Dham Yatra Free: ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आता मोफत 'चारधाम यात्रा'; राहण्या-खाण्यासह वैद्यकीय खर्चही उचलणार सरकार! काय आहेत अटी?

उत्तराखंड सरकारने राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 'पंडित दीन दयाळ मातृ-पितृ तीर्थाटन योजना' अंतर्गत एक अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. या योजनेद्वारे आता ६० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयोगटातील गरजू वृद्धांना चारधाम यात्रा मोफत करण्याची सुवर्णसंधी मिळणार आहे..या योजनेची अंमलबजावणी आणि तयारी अंतिम टप्प्यात आहे. या योजनेचे मुख्य पैलू आणि अर्जाची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे.'पंडित दीन दयाळ मातृ-पितृ तीर्थाटन योजना' काय आहे?ही योजना विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आणि गरजू ज्येष्ठ नागरिकांसाठी चालवली जाते. केवळ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री आणि यमुनोत्रीच नव्हे, तर जागेश्वर धाम, गोलू देवता मंदिर, ताडकेश्वर आणि पीरान कलियर यांसारख्या प्रसिद्ध धार्मिक स्थळांचीही यात्रा घडवून आणली जाते.प्रवासासाठी विशेष बस, पर्यटन विभागाच्या विश्रामगृहात (TRC) राहण्याची सोय आणि जेवण या सर्व गोष्टी पूर्णपणे मोफत असतील..आरोग्याची विशेष काळजीवृद्धांना प्रवासात कोणताही त्रास होऊ नये, यासाठी पर्यटन विभागाने विशेष खबरदारी घेतली आहे. यात्रेदरम्यान सोबत एक मेडिकल टीम आणि गाईड असेल.प्रवासापूर्वी प्रत्येक अर्जदाराची वैद्यकीय तपासणी केली जाईल, जेणेकरून ते प्रवासासाठी फिट आहेत की नाही हे सुनिश्चित करता येईल. जर एखाद्या वृद्ध व्यक्तीला स्वतःची काळजी घेणे कठीण असेल, तर त्यांच्यासोबत एका साहाय्यकाला नेण्याची मुभा देखील दिली जाऊ शकते..अर्जासाठी पात्रता आणि अटीवयोमर्यादा: अर्जदाराचे वय ६० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त असणे अनिवार्य आहे.उत्पन्न गट: ही योजना प्रामुख्याने गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोकांसाठी आहे.नोंदणी: या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पर्यटन विभागाच्या स्थानिक कार्यालयात अर्ज करणे आवश्यक आहे..पर्यटनाला मिळणार बळकटीनैनितालचे जिल्हा पर्यटन अधिकारी अतुल भंडारी यांनी सांगितले की, कुमाऊं मंडल विकास निगम कडून या वर्षाच्या प्रवासाचे नियोजन मागवण्यात आले आहे. लवकरच या यात्रेचे वेळापत्रक जाहीर केले जाईल. सरकारचा उद्देश असा आहे की, ज्या ज्येष्ठांना आर्थिक ओढगस्तीमुळे आजवर चारधामचे दर्शन घेता आले नाही, त्यांचे हे स्वप्न पूर्ण व्हावे..ज्येष्ठांमध्ये उत्साहाचे वातावरणया योजनेमुळे उत्तराखंडमधील अनेक वृद्ध नागरिकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. समाजातील ज्येष्ठ घटकाला आध्यात्मिक समाधान आणि सन्मान मिळवून देण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.प्रशासनाने यात्रेची तयारी वेगवान केली असून, पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी जास्तीत जास्त नागरिकांना या सुविधेचा लाभ देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.