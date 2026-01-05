Taj Mahal Free Entry: जगातील सातवं आश्चर्य 'या' ३ दिवसात फ्रीमध्ये पाहता येणार, का मिळतोय ताजमहालमध्ये मोफत प्रवेश?

Taj Mahal free entry for tourists: उत्तर प्रदेशातील आग्रा येथून पर्यकांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. मुघल सम्राट शाहजहानच्या वार्षिक त्रैदवसीय 'उर्स'निमित्त भारतीय पुरातत्व विभागाने (ASI) ताजमहालमधील प्रवेश शुल्क माफ करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. आगामी १५, १६ आणि १७ जानेवारी २०२६ रोजी पर्यटक कोणत्याही तिकिटाशिवाय जगातील या सातव्या आश्चर्याचे दर्शन घेऊ शकणार आहेत..मोफत प्रवेशाची वेळ खालीलप्रमाणे असेल -१५ जानेवारी (गुरुवार): दुपारी २:०० वाजल्यापासून सूर्यास्तापर्यंत.१६ जानेवारी (शुक्रवार): दुपारी २:०० वाजल्यापासून सूर्यास्तापर्यंत.१७ जानेवारी (शनिवार): सूर्योदयापासून ते सूर्यास्तापर्यंत (संपूर्ण दिवस प्रवेश मोफत)..तिकीट खिडक्या राहणार बंदअधीक्षक पुरातत्वशास्त्रज्ञ डॉ. स्मिता एस. कुमार यांनी जारी केलेल्या नोटीसनुसार, या तीन दिवसांच्या निश्चित वेळेत ताजमहालचे सर्व बुकिंग काउंटर बंद राहतील. पर्यटकांना प्रवेशासाठी कोणत्याही प्रकारच्या ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन तिकिटाची आवश्यकता भासणार नाही. गर्दीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि सुरक्षा व्यवस्था चोख ठेवण्यासाठी एएसआय आणि स्थानिक पोलिसांनी विशेष तयारी केली आहे..पर्यटनाला मिळणार चालनादरवर्षी शाहजहानच्या पुण्यतिथी निम्मीत ताजमध्ये उरूस आयोजित केला जातो. त्यानिमित्ताने दरवर्षी देश-विदेशातून लाखो भाविक आणि पर्यटक आग्र्यात दाखल होतात. या काळात ताजमहालमध्ये पारंपारिक विधी पार पाडले जातात आणि मुख्य थडग्यावर सतरंगी चादर चढवली जाते. शिवाय कव्वाली, मुशायरा आणि इतर सांस्कृतिक कार्यक्रमाचेही आयोजन केले जाते..प्रवेश शुल्क माफीमुळे सामान्य पर्यटकांना आर्थिक दिलासा मिळणार असून, आग्र्यातील स्थानिक पर्यटन व्यवसायालाही मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.