Congenital Heart Disease: जन्मजात हृदयविकार असलेल्या मुलांसाठी मोफत तपासणी शिबिर; शस्त्रक्रियेचा खर्चही सरकार उचलणार

जन्मजात हृदयविकार असलेल्या ० ते १८ वर्षे वयोगटातील मुलांना वेळेवर निदान आणि उपचार मिळावेत, यासाठी झारखंडच्या आरोग्य विभागातर्फे विशेष आरोग्य तपासणी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. २९ ऑक्टोबर रोजी लातेहार येथील टाऊन हॉलमध्ये, तर ३० ऑक्टोबर रोजी रांची येथील रिम्स सभागृहात हे शिबिर भरवण्यात येणार आहे. दोन्ही ठिकाणी सकाळी १० ते संध्याकाळी ५ या वेळेत मुलांची तपासणी केली जाईल..Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) आणि अमृता हॉस्पिटल यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा उपक्रम राबवण्यात येत आहे. हृदयाला छिद्र असलेल्या तसेच अन्य जन्मजात हृदयविकारांनी ग्रस्त असलेल्या बालकांची तज्ज्ञांकडून तपासणी केली जाईल. पुढील उपचार किंवा शस्त्रक्रियेची गरज असलेल्या पात्र बालकांसाठी मोफत उपचारांची व्यवस्था केली जाणार आहे..लातेहार आणि रांची येथे तपासणी शिबिरलातेहार येथे २९ ऑक्टोबर रोजी पोलीस लाइनजवळील टाऊन हॉलमध्ये शिबिर होईल. त्यानंतर ३० ऑक्टोबर रोजी रांची येथील रिम्स सभागृहात तपासणी केली जाईल. या शिबिराचा लाभ ० ते १८ वर्षे वयोगटातील बालके आणि किशोरवयीन मुलांना घेता येणार आहे.आर्थिक अडचणींमुळे मुलांवर उपचार करण्यात अडथळे येऊ नयेत, तसेच जन्मजात हृदयविकारांचे वेळेत निदान व्हावे, हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे..हृदयातील छिद्रांसह विविध विकारांची तपासणीशिबिरात जन्मजात हृदयविकारांशी संबंधित विविध समस्यांची तपासणी केली जाणार आहे. यामध्ये हृदयाच्या वरच्या कप्प्यांमधील पडद्याला छिद्र असणे (एएसडी), खालच्या कप्प्यांमधील पडद्याला छिद्र असणे (व्हीएसडी) आणि जन्मानंतर हृदयाशी संबंधित रक्तवाहिनी उघडी राहणे (पीडीए) यांसारख्या विकारांचा समावेश आहे.तपासणीनंतर ज्या मुलांना शस्त्रक्रिया किंवा अन्य विशेष उपचारांची आवश्यकता असेल, त्यांची पुढील उपचारांसाठी निवड केली जाईल..शस्त्रक्रिया आणि संबंधित खर्च मोफतनिवड झालेल्या बालकांना पुढील उपचारांसाठी संबंधित रुग्णालयांत पाठवले जाणार आहे. यामध्ये कोची येथील अमृता हॉस्पिटल आणि अहमदाबाद येथील सत्य साई हॉस्पिटल यांचा समावेश आहे.उपलब्ध माहितीनुसार, पात्र बालकांच्या शस्त्रक्रिया आणि उपचारांचा खर्च शासनाच्या योजनेअंतर्गत केला जाणार आहे. बालकासोबत एका पालकाच्या प्रवासाचा खर्च, रुग्णालयातील निवास, भोजन आणि शस्त्रक्रियेनंतर आवश्यक औषधोपचार व पाठपुराव्याची सुविधाही मोफत उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.या वर्षात आतापर्यंत झारखंडमधील ३०० हून अधिक मुलांवर कोची आणि अहमदाबाद येथील रुग्णालयांमध्ये मोफत शस्त्रक्रिया करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे..नोंदणी आणि माहितीसाठी संपर्कशिबिराबाबत अधिक माहिती, नोंदणी आणि आवश्यक कागदपत्रांसाठी पालकांनी खालील संपर्क क्रमांकांवर संपर्क साधावा.मुकेश कुमार, राज्य समन्वयक, आरबीएसके: ६२०५५२४१०९आदित्य कुमार, आरबीएसके प्रतिनिधी: ६२८७९७२२५३शासकीय आरोग्य हेल्पलाइन: १०४इतर संपर्क: संबंधित जिल्ह्याचे सिव्हिल सर्जन कार्यालय किंवा जवळचे प्राथमिक आरोग्य केंद्र..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.आरोग्यमंत्र्यांचे पालकांना आवाहनझारखंडचे आरोग्यमंत्री डॉ. इरफान अन्सारी यांनी आर्थिक अडचणींमुळे कोणत्याही बालकाला उपचारांपासून वंचित राहावे लागू नये, अशी शासनाची भूमिका असल्याचे सांगितले. परिसरात किंवा ओळखीच्या कुटुंबात जन्मजात हृदयविकार असलेले मूल असल्यास त्याची माहिती आरोग्य विभागाला द्यावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.या शिबिरामुळे जन्मजात हृदयविकार असलेल्या मुलांचे लवकर निदान होण्यास आणि गरजू कुटुंबांना उपचारांची मदत मिळण्यास हातभार लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.