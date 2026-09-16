Seva Sanklap Abhiyan : ५० लाखांहून अधिक नागरिकांना मोफत जमीन नोंदणी, १७ सप्टेंबरला दीपोत्सवाचा शुभारंभ; महिनाभर चालणार ‘सेवा-संकल्प अभियान’

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त मध्य प्रदेशात १७ सप्टेंबरपासून महिनाभर ‘सेवा-संकल्प अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. या अभियानाच्या तयारीबाबत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी बुधवारी भोपाळमध्ये माहिती दिली. अभियानाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील ५० लाखांहून अधिक नागरिकांना जमीन पट्ट्यांची मोफत नोंदणी करून देण्याची योजना असल्याचे त्यांनी सांगितले..ग्रामीण भागातील नागरिकांना त्यांच्या जमिनीवरील हक्काची अधिकृत नोंदणी मिळावी, हा या उपक्रमाचा महत्त्वाचा भाग आहे. नोंदणी प्रक्रियेसाठी शुल्क आकारले जाणार नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. यामुळे संबंधित नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तेच्या हक्काची अधिकृत कागदपत्रे मिळण्यास मदत होणार आहे..१७ सप्टेंबरला दीपोत्सवाचा शुभारंभपंतप्रधान मोदी यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून १७ सप्टेंबर रोजी मध्य प्रदेशात दीपोत्सवाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यांच्या हस्ते या राज्यव्यापी उपक्रमाचा शुभारंभ होणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी सांगितले..महिनाभर विविध उपक्रम‘सेवा-संकल्प अभियान’ १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबरदरम्यान राबविण्यात येणार आहे. या कालावधीत राज्यातील जिल्हे, तालुके आणि गावपातळीवर विविध लोकोपयोगी उपक्रम आयोजित केले जाणार आहेत. आरोग्य तपासणी, स्वच्छता मोहीम तसेच विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांशी संवाद यांसारख्या उपक्रमांचा त्यात समावेश आहे..मोदींच्या कार्यकाळाचा उल्लेखमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सार्वजनिक जीवनातील दीर्घ कार्यकाळाचा उल्लेख करत त्यांच्या नेतृत्वाखाली देशात पायाभूत सुविधा, अंतर्गत सुरक्षा आणि विविध विकासकामांना चालना मिळाल्याचे सांगितले. गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदापासून सुरू झालेला त्यांचा जनसेवेचा प्रवास आता राष्ट्रीय पातळीवर पोहोचल्याचेही यादव यांनी नमूद केले.मध्य प्रदेशातील आगामी महिनाभराच्या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून विविध सरकारी योजनांचा लाभ तळागाळातील नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.