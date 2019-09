किस न दिल्याने मित्रानेच घेतला तिचा जीव 

मध्य प्रदेश : सध्या दिवसेंदिवस गुन्हेगारी वाढत चालली आहे. सोशल मिडियामुळे तरूण पिढी खूप बदलली आहे. तरूण पिढी कोणत्याही गोष्टींसाठी कुठल्याही स्तराला जात आहे. अशीच एक घटना मध्यप्रदेशमध्ये घडली आहे. चुंबनासाठी विद्यार्थिनीने नकार दिल्यामुळे मित्राने हत्या केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. आरोपी विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी एकाच कॉलेजमध्ये शिकत असल्याची माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली आहे. दरम्यान, पोलिसांकडून आरोपी विद्यार्थ्याला अटक केली आहे. त्याच्याविरोधात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, मध्य प्रदेशच्या जबलपुरातील बिजापुरी गावात हा खळबळजनक प्रकार घडला आहे. हत्या झालेली विद्यार्थिनी 18 वर्षांची असून, ती बारावीत शिकत होती. कॉलेज सुटल्यानंतर घरी परतताना ती आणि तिचा मित्र एका तलावावर बसले होते. त्यावेळी मित्राने तिला चुंबनाची मागणी केली. विद्यार्थिनीने त्याला चुंबन देण्यास विरोध केला. पण तरीही विद्यार्थ्याने तिला चुंबनासाठी जवळ घेतलं. पण विद्यार्थिनीने त्याला दूर ढकललं. या सगळ्याचा राग आल्यानंतर मित्राने तिला जोरात धक्का दिला. विद्यार्थिनी शेजारच्या दगडावर जाऊन आदळली आणि यात तिचा जागीच मृत्यू झाला. ही घटना 5 सप्टेंबरला घडली आहे. त्यानंतर घाबरलेल्या आरोपी विद्यार्थ्याने तिचा मृतदेह पाला-पाचोळ्यात लपवून ठेवला आणि पळ काढला. 4 दिवसांनंतर रस्त्याने जाणाऱ्या स्थानिकांनी मृतदेह पाहिला आणि घटनेची माहिती पोलिसांना दिली. सध्या आरोपीस अटक करण्यात आली आहे.

