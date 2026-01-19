देश

Toll Rules : 'या' तारखेपासून टोल नाक्यावर रोख पैसे बंद! FASTag किंवा UPI वापरुनच करता येणार पेमेंट, प्रवाशांसाठी 3 महत्वाच्या सूचना पाहा

Toll Plaza Payment New Rules From april 2026 : लवकरच टोल प्लाझावर रोख बंद होणार आहे. फक्त FASTag किंवा UPI सुरू राहील. याबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घ्या
No cash toll plazas India April 2026 FASTag UPI mandatory national highways.

No cash toll plazas India April 2026 FASTag UPI mandatory national highways.

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Toll Payment New Rules 2026 : महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्या लाखो लोकांसाठी एक मोठी आणि महत्त्वाची बातमी आहे. 1 एप्रिल 2026 पासून राष्ट्रीय महामार्गांवरील सर्व टोल प्लाझावर रोख पैसे स्वीकारले जाणार नाहीत. आता टोल भरण्यासाठी फक्त FASTag किंवा UPI चाच पर्याय उपलब्ध राहील.

Loading content, please wait...
money
toll plaza
UPI
UPI payment changes
Fastag

Related Stories

No stories found.