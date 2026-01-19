Toll Rules : 'या' तारखेपासून टोल नाक्यावर रोख पैसे बंद! FASTag किंवा UPI वापरुनच करता येणार पेमेंट, प्रवाशांसाठी 3 महत्वाच्या सूचना पाहा

Toll Payment New Rules 2026 : महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्या लाखो लोकांसाठी एक मोठी आणि महत्त्वाची बातमी आहे. 1 एप्रिल 2026 पासून राष्ट्रीय महामार्गांवरील सर्व टोल प्लाझावर रोख पैसे स्वीकारले जाणार नाहीत. आता टोल भरण्यासाठी फक्त FASTag किंवा UPI चाच पर्याय उपलब्ध राहील..रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे टोल प्लाझावर रोख रकमेच्या व्यवहारांना पूर्णविराम मिळणार आहे. आतापर्यंत काही प्रवासी रोखीने टोल भरत असत. विशेषता जे कमी प्रवास करतात किंवा FASTag मध्ये तांत्रिक अडचण येत असेल, ते रोख पर्याय वापरत. पण आता हा पर्याय पूर्णपणे बंद होणार आहे..Viral Video : DGP चा 'तो' व्हिडिओ व्हायरल; युनिफॉर्ममध्ये महिलेसोबत आक्षेपार्ह कृत्य, IPS ने सांगितले त्या क्लिपमध्ये ऑफिसच्या....हा बदल का आवश्यक?सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे की महामार्गावरील प्रवास अधिक सोपा, फास्ट आणि स्ट्रेस फ्री करणे. रोख पेमेंट बंद झाल्याने अनेक फायदे मिळतीलटोल प्लाझावर रांगा पूर्णपणे संपतील, प्रवाशांचा वेळ वाचेलवाहन वारंवार थांबवून सुरू करण्याने होणारा इंधनाचा दुरुपयोग कमी होईलसर्व व्यवहार डिजिटल होतील, त्यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि गैरप्रकारांना आळा बसेल.12 minutes 46 seconds अन् 9 minutes 44 seconds MMS Original Link नेमकी आहे तरी काय? ओपन करताच सुरू होतोय सगळा खेळ...हे पाऊल भविष्यातील मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग (MLFFT) प्रणालीकडे नेणारे आहे. या प्रणालीत टोल बूथच नसतील. गाड्या सामान्य वेगाने जात असताना सेन्सर्स आपोआप टोल कापतील. सध्या देशातील 25 टोल प्लाझावर याची यशस्वी चाचणी सुरू आहे.प्रवाशांसाठी महत्वाच्या सूचनातुमचे FASTag सक्रिय आहे का? त्यात पुरेशी शिल्लक आहे का? हे तातडीने तपासा.जर काही कारणाने FASTag काम करत नसेल, तर UPI अॅप (Google Pay, PhonePe, Paytm) तयार ठेवा.1 एप्रिलनंतर रोख पेमेंट नाकारले जाईल. तयारी न केल्यास प्रवासात अडथळा किंवा दंड होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.