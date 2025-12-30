मुस्लिम असद बनला 'अथर्व त्यागी'; काशीत गंगेच्या प्रवाहामध्ये स्वीकारला सनातन धर्म, धर्मांतराचे कारणही सांगितले

धर्म आणि अध्यात्माची नगरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या काशीमध्ये सोमवारी एका तरुणाची सनातन धर्माप्रती असलेली अतूट श्रद्धा पाहायला मिळाली. मध्य प्रदेशातील सागर जिल्ह्याचा रहिवासी असलेल्या असद खान याने इस्लाम धर्माचा त्याग करून अधिकृतपणे हिंदू धर्माचा स्वीकार केला आहे. .अस्सी घाटाच्या समोर गंगेच्या पात्रात एका नौकेवर बसून वैदिक मंत्रोच्चारात त्याने आपला धर्म बदलला आणि आता तो 'अथर्व त्यागी' या नावाने ओळखला जाणार आहे..या धर्मांतराची प्रक्रिया अत्यंत पारंपरिक पद्धतीने पार पडली. असदने सुरुवातीला अस्सी घाटावर मुंडण केले आणि त्यानंतर पुरोहितांच्या उपस्थितीत गंगेच्या मध्यधारेत शुद्धीकरण विधी पूर्ण केला. जनेऊ धारण करून आणि टिळा लावून त्याला हिंदू धर्माची दीक्षा देण्यात आली.अथर्वने सांगितले की, त्याची प्रभू श्रीराम आणि महादेवावर लहानपणापासूनच मोठी श्रद्धा आहे. त्याला संपूर्ण 'हनुमान चालीसा' तोंडपाठ असून तो नियमितपणे मंदिरांमध्ये दर्शनासाठी जात असे. केवळ कागदोपत्री मुस्लिम असल्याने मनातून मात्र तो नेहमीच हिंदू धर्माशी जोडलेला होता..धर्म बदलण्यामागचे मुख्य कारण सांगताना अथर्व म्हणाला की, ओळखपत्रावर मुस्लिम नाव असल्याने अनेकदा मंदिरात दर्शन घेताना त्याला अडचणी येत असत. लोक त्याच्याकडे संशयाने पाहत, ज्यामुळे त्याला मानसिक त्रास होत असे. हा अडथळा कायमचा दूर करण्यासाठी त्याने काशीला येऊन हिंदू धर्म स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला..बागेश्वर धामचे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री यांच्या विचारांचा त्याच्यावर मोठा प्रभाव असून, हनुमान सेनेच्या मदतीने त्याने हा विधी पूर्ण केला. आता सागरला परतल्यानंतर तो कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून सरकारी कागदपत्रांमध्येही आपले नवीन नाव नोंदवणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.