Uttar Pradesh Day : 'बीमारू' युपी कसे बनले देशाचे 'ग्रोथ इंजिन'? स्थापना दिनानिमित्त CM योगींचा गौरवशाली संदेश

उत्तर प्रदेश राज्याच्या स्थापना दिनानिमित्त (२४ जानेवारी) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यातील जनतेला उद्देशून एक अत्यंत प्रभावी आणि प्रेरणादायी पत्र लिहिले आहे. या पत्रातून त्यांनी उत्तर प्रदेशाचा 'बीमारू' राज्यापासून ते भारताचा 'ग्रोथ इंजिन' बनण्यापर्यंतचा गौरवशाली प्रवास मांडला आहे..मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आपल्या पत्रात उत्तर प्रदेशच्या बदललेल्या प्रतिमेचा आणि गेल्या काही वर्षांत झालेल्या धोरणात्मक बदलांचा आढावा घेतला आहे.सुशासन आणि गुन्हेगारीमुक्त राजवटमुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले की, एकेकाळी ज्या राज्यावर माफियांचे वर्चस्व होते, तिथे आता 'कायदा आणि सुशासनाचे' राज्य प्रस्थापित झाले आहे. सत्तेच्या संरक्षणाखाली वाढणाऱ्या माफिया साम्राज्याचा अंत करून राज्याने विकासाची गती वाढवली आहे.पूर्वी जे गुंतवणूकदार खराब कायदा-व्यवस्थेमुळे उत्तर प्रदेशात येण्यास घाबरत होते, आज त्यांच्यामध्ये उत्तर प्रदेशात गुंतवणूक करण्याची स्पर्धा लागली आहे..कृषी आणि अन्नसुरक्षेचा कणाउत्तर प्रदेश आज देशाच्या अन्नसुरक्षेचा मुख्य आधार बनला आहे. 'बीज ते बाजार' पर्यंतच्या सक्षम व्यवस्थेमुळे आणि विक्रमी DBT (थेट लाभ हस्तांतरण) पेमेंटमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात मोठी वाढ झाली आहे.शेतकऱ्यांना दिलेला सन्मान आणि त्यांच्या कष्टाला मिळालेले योग्य मोल यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट झाली आहे..औद्योगिक क्रांती आणि 'ODOP' चे यशएमएसएमई (MSME), स्टार्टअप आणि 'एक जिल्हा, एक उत्पादन' (ODOP) यांसारख्या योजनांनी उत्तर प्रदेशच्या उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठ मिळवून दिली आहे. उद्योगांच्या विस्तारामुळे बेरोजगारी कमी झाली असून, रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर आता थांबण्याच्या मार्गावर आहे..महिला सक्षमीकरण आणि सामाजिक सुरक्षामहिलांच्या श्रमशक्तीतील सहभागात ऐतिहासिक वाढ झाली आहे. मुलींच्या जन्मापासून ते विवाहापर्यंत सरकार आर्थिक मदत सुनिश्चित करत आहे.निराधार महिला, वृद्ध आणि दिव्यांग व्यक्तींसाठी पेन्शनची भक्कम व्यवस्था करण्यात आली आहे.पायाभूत सुविधा आणि सांस्कृतिक पुनर्जागरणरस्ते, रेल्वे आणि हवाई (Air) कनेक्टिव्हिटीमुळे व्यापार आणि पर्यटनाला नवी चालना मिळाली आहे.अयोध्या, काशी, मथुरा आणि संभल यांसारख्या धार्मिक स्थळांच्या कायापालटातून राज्याच्या सांस्कृतिक पुनर्जागरणाची सुवर्णगाथा लिहिली जात आहे..गरिबी निर्मूलन: ६ कोटी लोक गरिबीबाहेरमुख्यमंत्र्यांनी पत्रात अत्यंत महत्त्वाचा आकडा शेअर केला आहे - ६ कोटींहून अधिक लोक गरिबीच्या विळख्यातून बाहेर आले आहेत. राज्य आता 'महसुली तुटीकडून' 'महसुली नफ्याकडे' वाटचाल करत आहे. पूर्वी ज्या राज्याची ओळख उपद्रवासाठी (दंगली/गुन्हेगारी) होती, तिथे आता दररोज सण आणि उत्सवांचा आनंद साजरा होतो.२४ जानेवारी रोजी साजरा होणारा 'उत्तर प्रदेश दिवस' हा विकसित उत्तर प्रदेशच्या संकल्पाला पुन्हा एकदा उजाळा देण्याची वेळ आहे. "संकल्पातून सिद्धी" या प्रवासासाठी मुख्यमंत्र्यांनी सर्व जनतेला एकत्र येण्याचे आवाहन केले आहे.