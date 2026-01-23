Republic Day 2026 : घर-संसार सांभाळत उभारला ६० लाखांचा व्यवसाय, दिल्लीच्या प्रजासत्ताक दिन परेडमध्ये डेहराडूनच्या लखपती दीदींची निवड

डेहराडूनमधील शंकरपूर गावातील संतोषी सोलंकी यांची यशोगाथा आज संपूर्ण उत्तराखंडसाठी अभिमानाचा विषय ठरली आहे. एक सामान्य ग्रामीण महिला ते 'लखपति दीदी' आणि आता प्रजासत्ताक दिन २०२६ च्या परेडसाठी 'विशेष अतिथी' म्हणून मिळालेले निमंत्रण, हा त्यांचा प्रवास अत्यंत प्रेरणादायी आहे.नवी दिल्लीतील ७७ व्या प्रजासत्ताक दिन परेडसाठी देशभरातील निवडक कर्तृत्ववान व्यक्तींना आमंत्रित करण्यात आले आहे. यामध्ये उत्तराखंडच्या संतोषी सोलंकी यांची निवड होणे, हे राज्यातील महिला सक्षमीकरणाचे मोठे यश मानले जात आहे..शून्यातून विश्व निर्माण: प्रिंटिंग प्रेसचा व्यवसायसंतोषी सोलंकी यांचा उद्योजिका बनण्याचा प्रवास २०१८ मध्ये सुरू झाला. त्यांनी 'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' अंतर्गत एकता स्वयं सहायता समूहा'शी जोडून घेतले.आर्थिक मदत आणि प्रशिक्षणाच्या जोरावर त्यांनी स्वतःची 'प्रिंटिंग प्रेस' सुरू केली. आज हा व्यवसाय केवळ त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन नसून, त्यांनी इतर ४ महिलांनाही तिथे रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे. त्यांच्या या व्यवसायाने आतापर्यंत ६० लाख रुपयांहून अधिक उलाढाल (Turnover) केली आहे..२५० महिलांच्या मार्गदर्शकसंतोषी सोलंकी केवळ स्वतःपुरत्या मर्यादित राहिल्या नाहीत. त्यांनी आपल्या गावातील आणि परिसरातील सुमारे २५० हून अधिक महिलांना स्वतःचे लघु उद्योग सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहित केले आहे. ग्रामीण भागात महिलांना आर्थिक साक्षर बनवण्यात आणि त्यांना बँकिंग व्यवस्थेशी (CCL, CEF माध्यमातून) जोडण्यात त्यांची भूमिका मोलाची ठरली आहे..प्रजासत्ताक दिन परेडचे 'विशेष अतिथी'जिल्हाधिकारी सविन बन्सल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २६ जानेवारी २०२६ रोजी दिल्लीच्या कर्तव्यपथावर होणाऱ्या परेडमध्ये संतोषी सोलंकी या विशेष अतिथी म्हणून उपस्थित राहतील.केंद्र सरकारने विविध सरकारी योजनांचे लाभार्थी, स्टार्टअप उद्योजक आणि उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या शेतकऱ्यांना या सन्मानासाठी निवडले आहे. संतोषी यांच्या उपस्थितीमुळे उत्तराखंडमधील 'स्वयं सहायता समूहांच्या' (SHG) कार्याची दखल राष्ट्रीय स्तरावर घेतली जाणार आहे..ग्रामीण महिलांसाठी प्रेरणास्थानसंतोषी यांची ही यशोगाथा सिद्ध करते की, योग्य प्रशिक्षण आणि जिद्दीच्या जोरावर ग्रामीण महिलाही व्यावसायिक जगात मोठी मजल मारू शकतात. "लखपति दीदी" हे केवळ एक नाव नसून ते ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत बदल घडवणाऱ्या महिलांच्या शक्तीचे प्रतीक बनले आहे.संतोषी सोलंकी यांचा सन्मान हा राज्यातील त्या हजारो महिलांचा सन्मान आहे, ज्या आपल्या घराची चूल सांभाळून आर्थिक प्रगतीची नवनवीन शिखरे पादाक्रांत करत आहेत. कर्तव्यपथावरील त्यांची उपस्थिती ग्रामीण भारतातील 'नारी शक्ती'चे दर्शन घडवणारी असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.