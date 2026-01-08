B.Tech Panipuri wali: युपीच्या 'बीटेक पाणीपुरी वाली'चा थायलंडमध्ये डंका; मिस फिटनेस मॉडेल इंटरनॅशनल किताब जिंकून रचला इतिहास!

जिद्द, चिकाटी आणि नाविन्यपूर्ण विचार असेल तर माणूस शून्यातून विश्व निर्माण करू शकतो, हे मेरठच्या तापसी उपाध्याय हिने सिद्ध करून दाखवले आहे. दिल्लीच्या रस्त्यावर बुलेटला पाणीपुरीचा गाडा जोडून 'बीटेक पाणीपुरी वाली' म्हणून प्रसिद्ध झालेली २४ वर्षीय तापसी आता जागतिक स्तरावर एक 'रोल मॉडेल' बनली आहे. नुकत्याच थायलंडमध्ये पार पडलेल्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत तापसीने 'मिस फिटनेस मॉडेल इंटरनॅशनल' हा मानाचा किताब पटकावून भारताची मान उंचावली आहे..आंतरराष्ट्रीय मंचावर दुहेरी यशथायलंडमध्ये आयोजित 'युनायटेड वर्ल्ड स्पोर्ट्स अँड फिटनेस फेडरेशन' (UWSFF) च्या वर्ल्ड चॅम्पियनशिपमध्ये ४० हून अधिक देशांतील ॲथलीट्सनी सहभाग घेतला होता. या कठीण स्पर्धेत तापसीने केवळ 'मिस फिटनेस मॉडेल'चा किताबच जिंकला नाही, तर जागतिक योग स्पर्धेत (World Yoga Championship) तिसरा क्रमांक पटकावून कांस्यपदकावर आपले नाव कोरले. भारतीय संघातून सहभागी झालेल्या १०० हून अधिक खेळाडूंमध्ये तापसीचे प्रदर्शन सर्वात प्रभावी ठरले..बुलेटवरून पाणीपुरीचा प्रवास: एक आगळावेगळा स्टार्टअपतापसीची ओळख केवळ एक फिटनेस मॉडेल म्हणून नाही, तर एक यशस्वी उद्योजिका म्हणूनही आहे. बीटेकचे शिक्षण घेत असताना तिने पारंपरिक नोकरीच्या मागे न लागता स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला..तापसी आपली पाणीपुरीची गाडी चक्क बुलेट मोटारसायकलला जोडून चालवते. रस्त्यावरून बुलेटवर पाणीपुरीचा गाडा खेचताना पाहून अनेकजण थक्क होतात. लोकांच्या आरोग्याची काळजी घेत ती पाणीपुरी तळण्याऐवजी 'एअर फ्राय' (Air-fried) तंत्रज्ञानाचा वापर करते, ज्यामुळे ती कमी तेलकट आणि हेल्दी असते.दिल्लीच्या जनकपुरी परिसरात तिचा हा व्यवसाय आता एक ब्रँड बनला असून, त्याद्वारे ती अनेक तरुणींना रोजगारही उपलब्ध करून देत आहे..'मिशन हेल्दी इंडिया' आणि शाकाहाराचा प्रचारथायलंडमधील विजयानंतर तापसीचे उद्दिष्ट आता अधिक व्यापक झाले आहे. ती 'मिशन हेल्दी इंडिया' अंतर्गत देशभरातील तरुणांना योग, ध्यान आणि सकस जीवनशैलीबद्दल जागरूक करत आहे.तापसीने आतापर्यंत उत्तर प्रदेश, बंगाल आणि ईशान्येकडील राज्यांसह १२ राज्यांचा दौरा केला आहे. तापसी स्वतः पूर्णपणे शाकाहारी असून जागतिक मंचावरही तिने भारतीय 'वीगन' आणि शाकाहारी अन्नाचा गौरव केला. विशेष म्हणजे, थायलंडमधील स्पर्धेत भारतीय खेळाडू हे पूर्णतः शाकाहारी असलेले एकमेव सहभागी होते..संघर्षातून मिळालेले यशएका मध्यमवर्गीय कुटुंबातील तापसीने सुरुवातीला आयएएस (IAS) होण्याचे स्वप्न पाहिले होते. मात्र, परिस्थितीनुसार तिने व्यवसायाकडे वळण्याचा निर्णय घेतला. आपल्या मेहनतीच्या कमाईतून तिने वडिलांना 'थार' गाडी भेट दिली, ज्याचे फोटो सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाले होते. तिच्या या प्रवासात वडील बलवीर उपाध्याय, आई अनिता आणि संपूर्ण कुटुंबाने तिला खंबीर साथ दिली..तापसी उपाध्यायची ही यशोगाथा सांगते की, कोणतेही काम छोटे नसते आणि जर तुमच्या कामात प्रामाणिकपणा असेल, तर तुम्ही स्थानिक रस्त्यावरून जागतिक मंचापर्यंतचा प्रवास नक्कीच यशस्वी करू शकता. आज तापसी केवळ मेरठची कन्या नसून, देशातील लाखो मुलींसाठी स्वावलंबनाची एक नवी प्रेरणा बनली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.