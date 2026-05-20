Income Tax Officer Success Story: आधी ना 'इन्कम' होती ना 'टॅक्स'; रीलस्टार तरुण बनला थेट इन्कम टॅक्स ऑफिसर; पाहा ९ वर्षांच्या संघर्षाची रंजक गोष्ट!

सोशल मीडियावरील आपल्या विनोदी व्हिडिओंनी लाखो तरुणांना हसवणारे इन्फ्लुएन्सर अशहाब अहमद अन्सारी आता थेट आयकर विभागात (Income Tax Office) अधिकारी बनले आहेत. तब्बल ९ वर्षांचा प्रदीर्घ संघर्ष, अनेक अपयशांचे चटके आणि टोकाचा मानसिक ताण सहन केल्यानंतर अखेर त्यांनी कर्मचारी निवड आयोगाच्या संयुक्त पदवीधर स्तर परीक्षा २०२५ (SSC CGL 2025) मध्ये उत्तुंग यश संपादन केले आहे. अशहाब यांच्या या यशाची गोष्ट सोशल मीडियासह देशभरातील स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एक मोठी प्रेरणा ठरत आहे. .उत्तर प्रदेश ते कोटा आणि अलिगढचा प्रवासअशहाब हे उत्तर प्रदेशातील आंबेडकरनगर जिल्ह्यातील टांडा या छोट्या गावचे रहिवासी आहेत.टांडा येथील आदर्श जनता इंटर कॉलेजमधून शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर, इंजिनिअर बनण्याचे स्वप्न घेऊन ते राजस्थानच्या कोट्यात पोहोचले. तिथल्या कडक स्पर्धेत टिकून राहत त्यांनी अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठातून (AMU) मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगची पदवी घेतली.इंजिनिअरिंग पूर्ण झाल्यावर आयएएस (IAS) बनण्याचे ध्येय डोळ्यांसमोर ठेवून त्यांनी दिल्लीचे मुखर्जी नगर गाठले..अवघ्या अर्ध्या गुणाने तुटले स्वप्नदिल्लीत यूपीएससीची तयारी करत असताना त्यांनी एसएससी सीजीएल (SSC CGL) परीक्षा देण्यास सुरुवात केली. २०१८ मध्ये दिलेल्या परीक्षेचा निकाल जेव्हा २०२१ मध्ये आला, तेव्हा त्यांच्या पायाखालची जमीनच सरकली. गुणतालिकेत अवघ्या अर्ध्या गुणाने (0.5 mark) त्यांचे नाव हुकले होते. या अपयशामुळे ते मानसिकदृष्ट्या पूर्णपणे खचले होते, पण त्यांनी हार मानली नाही..कोरोना काळात 'एज्युकेशनल कॉमेडी'ची नवी वाटकोरोनाच्या दुसऱ्या भयंकर लाटेत जेव्हा दिल्ली सोडावी लागली आणि ते टांडा येथील आपल्या घरी परतले, तेव्हा भविष्याच्या चिंतेने त्यांना ग्रासले होते. या तणावातून बाहेर पडण्यासाठी त्यांनी सोशल मीडियावर व्हिडिओ बनवण्यास सुरुवात केली.बेरोजगारीची वेदना, स्पर्धा परीक्षांचा दबाव, भाड्याच्या खोलीतील विद्यार्थ्यांचे हाल या गंभीर विषयांना त्यांनी हास्याची फोडणी दिली. पाहता पाहता त्यांचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाले आणि ते लाखो विद्यार्थ्यांचे चहेते 'इन्फ्लुएन्सर' बनले..सोशल मीडियाच्या झगमगाटातही जपली शिस्तलाखो फॉलोअर्स आणि प्रसिद्धी मिळत असतानाही अशहाब यांनी आपले मूळ ध्येय कधीच विसरू दिले नाही. व्हिडिओ बनवणे हा त्यांच्यासाठी एका ठराविक वेळेपुरता मर्यादित व्यवसाय होता. त्यांनी कधीही रात्री उशिरापर्यंत मोबाईल स्क्रोल केला नाही की सकाळी उठून वेळ वाया घालवला नाही. त्यांची ही कडक शिस्तच त्यांच्या यशाची खरी गुरुकिल्ली ठरली..पुन्हा नियतीने घेतली परीक्षा, पण संयम जिंकलाएसएससी सीजीएल २०२५ च्या पहिल्या निकालातही ते अवघ्या एका गुणाने अपात्र ठरले होते. तोच जुना वेदनादायी इतिहास पुन्हा समोर उभा राहिला होता. परंतु, काही दिवसांनी जेव्हा सुधारित निकाल (Revised Result) जाहीर झाला आणि कट-ऑफ गुण कमी झाले, तेव्हा अखेर निवड यादीत अशहाब यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाले. ९ वर्षांची तपस्या अखेर पूर्ण झाली होती.."आधी आयुष्यात ना आमदनी होती ना कर..."या ऐतिहासिक यशानंतर आपल्या खास विनोदी शैलीत प्रतिक्रिया देताना अशहाब म्हणाले, "आधी आयुष्यात ना आमदनी (Income) होती ना कर (Tax), पण आता आयकर विभागात आल्यामुळे हे दोन्ही एकाच वेळी आले आहेत!"