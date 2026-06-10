Zardozi : सोन्या-चांदीच्या धाग्यांपासून आधुनिक डिझाइनपर्यंत; कसा बदलला रामपूरच्या नवाबी जरी-जरदोजी कलेचा प्रवास? परदेशातही मोठी मागणी

उत्तर प्रदेशातील रामपूर (Rampur) जिल्ह्याच्या अरुंद आणि तंग गल्ल्यांमध्ये आजही असे एक चित्र पाहायला मिळते, जे पर्यटकांना थेट नवाब आणि मुघलांच्या भव्य कालखंडाची आठवण करून देते. येथील प्रत्येक गल्लीतील दुकानात किंवा घराच्या अंगणात लाकडाची मोठी चौकट म्हणजेच 'अड्डा' (Wooden Frame) ठेवलेली दिसते. .या अड्ड्यावर कडक कापड ताणून बांधलेले असते आणि त्याभोवती बसलेल्या कारागिरांची जादुई बोटे सुई-धागा, मोती, चकाकणारे सितारे आणि सोनेरी जरीच्या मदतीने एका साध्या कपड्याचे रूपांतर अत्यंत राजेशाही आणि देखण्या वस्त्रात करतात. हीच रामपूरची जगप्रसिद्ध 'जरी-जरदोजी कला' आहे, जिने काळाच्या ओघात स्वतःमध्ये अनेक बदल केले; परंतु आपले अस्तित्व कधीही संपू दिले नाही..राजमहालातून निघून गरिबांच्या घरापर्यंत पोहोचली कलाया अद्भुत कशिदाकारीची मुळे रामपूरच्या नवाबी कालखंडाशी (Nawabi Era) घट्ट जोडलेली आहेत. त्या काळात केवळ शाही परिवारातील सदस्यांच्या कपड्यांवर हाताने विशेष नक्षीकाम केले जायचे. असे म्हटले जाते की, त्या सुवर्णकाळात कपड्यांवर अस्सल सोन्या-चांदीचे बारीक तार, मौल्यवान हिरे-मोती आणि कीमती सजावट जडली जायची..सुरुवातीला शाही पोषाखांची ही चमक केवळ महालापुरतीच मर्यादित होती, परंतु काळ बदलला तसा हा हुन्नर महालातून बाहेर पडून रामपूरच्या गल्ल्यांमध्ये आणि सामान्य नागरिकांच्या घराघरांमध्ये पोहोचला. आज हीच कला हजारो लोकांच्या उदरनिर्वाहाचे आणि रोजगाराचे मुख्य साधन बनली आहे..४०,००० कारागिरांच्या उपजीविकेचा मुख्य कणारामपूरमध्ये जरी-जरदोजी हा केवळ एक व्यवसाय नसून अनेक कुटुंबांची पिढ्यानपिढ्या चालत आलेली ओळख आहे. शहराच्या शाहबाद गेट, शुतरखाना, पक्काबाग, राजद्वारा, अजितपूर आणि अंगुरीबाग यांसारख्या अंतर्गत मोहल्ल्यांमध्ये घरोघरी हे काम चालते.याशिवाय स्वार, टांडा, बिलासपूर, सैदनगर आणि चमरौआ या कसब्यांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर लोक या व्यवसायाशी जोडलेले आहेत. संपूर्ण जिल्ह्यात सुमारे ३५ ते ४० हजार कारागीर या कामातून आपली रोजची भाकर कमावत आहेत..मशीनच्या युगातही 'हॅन्डमेड' पॅचवर्कची वेगळी ओळखआजच्या आधुनिक आणि डिजिटल मशिन्सच्या युगातही रामपूरच्या जरीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे हे काम संपूर्णपणे हाताने (Handmade) केले जाते. व्यापारी कपडे आणून देतात आणि कारागीर अनेक दिवस त्यावर बारीक नक्षीकाम करतात. कपड्याच्या छोट्या कतरणी जोडून बनवले जाणारे 'जरी पॅचवर्क' (Zari Patchwork) हे रामपूरचे मुख्य वैशिष्ट्य मानले जाते.दिल्ली-मुंबई ते थेट सातासमुद्रापार कुवेत आणि अमेरिकेत मागणीरामपूरच्या घराघरांमध्ये राहणाऱ्या महिला स्वतःचे घरगुती काम आटोपून तासनतास या अड्ड्यावर बसून जरीकाम करतात, ज्यामुळे त्यांना घरबसल्या सन्मानाची आर्थिक मदत होते..येथील २५ वर्षांपासून काम करणारे ४५ वर्षीय कारागीर मोहम्मद जावेद खान आणि साजिद खान यांनी सांगितले की, रामपूरमध्ये तयार होणारे डिझायनर सूट, साड्या, लहंगे आणि शरारे यांना दिल्ली, मुंबई, जयपूर आणि चंदीगड सारख्या मोठ्या शहरांतून प्रचंड मागणी असते.एवढेच नव्हे तर, दिल्लीतील आंतरराष्ट्रीय बायिंग सेंटर्सच्या माध्यमातून ही उत्पादने खाडी देश (Gulf Countries), कुवेत, स्पेन, अमेरिका आणि इंग्लंड (UK) सारख्या देशांमध्ये एक्स्पोर्ट (निर्यात) केली जातात. खासकरून कुवेतमध्ये रामपूरच्या जरीच्या सुटांना मोठी पसंती दिली जाते..जरी या व्यवसायाला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ मिळाली असली, तरी कारागिरांना त्यांच्या मेहनतीच्या प्रमाणात मिळणारी मजुरी कमी असल्याने नवी पिढी इतर नोकऱ्यांकडे वळत आहे. तरीही, आपल्या पूर्वजांकडून मिळालेला हा वारसा आणि हुन्नर टिकवून ठेवण्यासाठी अनेक कुटुंबे आजही या कलेला अभिमानाने जपत आहेत.लग्नसराईचा आणि सणासुदीचा काळ जवळ येत असल्याने रामपूरच्या बाजारपेठेत आंतरराष्ट्रीय व्यापाऱ्यांची मोठी लगबग पाहायला मिळत असून, 'एक जिल्हा एक उत्पादन' (ODOP) अंतर्गत या जरी-जरदोजीला आधुनिक डिझाईन्सचे रूप देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.