G ranganathan : विषारी कफ सिरप प्रकरणात मोठी कारवाई; 21 बालकांचे जीव घेणारा सापडला, औषध बनवणाऱ्या कंपनीचा मालक अटकेत

चेन्नई : मध्य प्रदेशात घडलेल्या धक्कादायक घटनेनंतर अखेर निष्पाप २१ बालकांचे प्राण (Madhya Pradesh Deaths) घेणाऱ्या घातक कफ सिरप प्रकरणात मुख्य आरोपी हाती लागला आहे. विषारी 'कोल्ड्रिफ' कफ सिरप तयार करणाऱ्या कंपनीचा मालक जी. रंगनाथन यांना (G Ranganathan) चेन्नईतून अटक करण्यात आलीये. मध्य प्रदेश पोलिसांच्या सात सदस्यीय विशेष पथकानं ही कारवाई केली. हे घातक कफ सिरप 'स्रेसन फार्मास्युटिकल्स' या कंपनीनं तयार केलं होतं..कोण आहेत जी. रंगनाथन?जी. रंगनाथन हे ७३ वर्षीय औषध व्यवसायिक आहेत. त्यांनी मद्रास मेडिकल कॉलेजमधून (Madras Medical College) फार्मसीमध्ये पदवी मिळवली असून, गेली चार दशके ते औषध व्यवसायात कार्यरत होते. आपल्या व्यावसायिक कारकिर्दीच्या सुरुवातीला त्यांनी 'प्रोनीट' नावाचं पौष्टिक सिरप बाजारात आणलं होतं..१९८० च्या दशकात हे सिरप चेन्नईत प्रचंड लोकप्रिय झालं. गर्भवती महिलांसाठी ते उपयुक्त असल्याचं सांगत बालरोग तज्ञांनीही याची शिफारस केली होती. प्रारंभी सरकारी परवानगी नसल्यामुळे या उत्पादनावर आक्षेप घेण्यात आला, परंतु रंगनाथन यांनी आवश्यक परवानग्या मिळवून व्यवसाय सुरु ठेवला. पुढे त्यांनी लहान-मोठ्या अनेक उत्पादन युनिट्स उभारली आणि शेवटी 'स्रेसन फार्मास्युटिकल्स'चे प्रमुख बनले. हीच कंपनी 'कोल्ड्रिफ' हे कफ सिरप बनवत होती..निष्पाप बालकांचा बळी आणि कारवाईया धोकादायक सिरपमुळे मध्य प्रदेशात तब्बल २१ मुलांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर अधिकाऱ्यांनी तपासाची चक्रं फिरवली. तपासात या कंपनीनं बनवलेलं सिरप दर्जाहीन व विषारी असल्याचं स्पष्ट झालं. त्यानंतर चेन्नई-बंगळूर महामार्गावरील कंपनीचं दोन हजार चौरस फुटांचं उत्पादन युनिट, तसेच कोडंबक्कम येथील नोंदणीकृत कार्यालय सील करण्यात आलं आहे..विषारी घटकांचा पर्दाफाशतामिळनाडूमधील प्रयोगशाळांमध्ये 'कोल्ड्रिफ' सिरपचे नमुने तपासण्यात आले. तपासणीत सिरपमध्ये ४८.६ टक्के डायथिलीन ग्लायकोल हा विषारी रासायनिक पदार्थ आढळला. हा घटक मानवी शरीरासाठी अतिशय धोकादायक असून तो मूत्रपिंड निकामी करू शकतो आणि मृत्यू देखील होऊ शकतो. दरम्यान, या घटनेनंतर मध्य प्रदेश सरकारने 'स्रेसन फार्मास्युटिकल्स' या कंपनीने तयार केलेल्या 'कोल्ड्रिफ' कफ सिरपसह सर्व औषधांवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी जी. रंगनाथन यांच्या अटकेनंतर पुढील तपास वेगाने सुरू झाला आहे..मुख्य मुद्दे :२१ बालकांचा 'कोल्ड्रिफ' सिरपमुळे मृत्यूकंपनीचे उत्पादन युनिट सीलडायथिलीन ग्लायकोलचा विषारी अंश आढळलासर्व औषधांवर बंदी, मालक अटकेत.FAQs :प्र. १: 'कोल्ड्रिफ' सिरप प्रकरणात किती मृत्यू झाले?उत्तर : तब्बल २१ बालकांचा मृत्यू झाला आहे.प्र. २ : कंपनीवर कोणती कारवाई करण्यात आली?उत्तर : उत्पादन केंद्र सील व औषधांवर बंदी घालण्यात आली.प्र. ३: मालक कोण आहेत?उत्तर : कंपनीचे मालक जी. रंगनाथन यांना अटक करण्यात आली आहे..