Police Accident : राष्ट्रीय महामार्गावर भीषण अपघात; दोन पोलिसांसह तिघांचा दुर्दैवी अंत, दोघांच ठरलं होतं लग्न

बंगळूर : गदग तालुक्यातील हरलापूरजवळील राष्ट्रीय महामार्ग ६७ वर झालेल्या भीषण अपघातात दोन कॉन्स्टेबलसह तिघांचा (Gadag Accident) मृत्यू झाला. अपघातात रवी नेल्लूर (वय ४३) यांच्यासह मोटारीमध्ये असलेले पोलिस कॉन्स्टेबल (Karnataka Police Accident) अर्जुन नेल्लूर (वय २९) आणि वीरेश उप्पार (वय ३१) यांचा मृत्यू झाला.

