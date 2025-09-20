Police Accident : राष्ट्रीय महामार्गावर भीषण अपघात; दोन पोलिसांसह तिघांचा दुर्दैवी अंत, दोघांच ठरलं होतं लग्न

बंगळूर : गदग तालुक्यातील हरलापूरजवळील राष्ट्रीय महामार्ग ६७ वर झालेल्या भीषण अपघातात दोन कॉन्स्टेबलसह तिघांचा (Gadag Accident) मृत्यू झाला. अपघातात रवी नेल्लूर (वय ४३) यांच्यासह मोटारीमध्ये असलेले पोलिस कॉन्स्टेबल (Karnataka Police Accident) अर्जुन नेल्लूर (वय २९) आणि वीरेश उप्पार (वय ३१) यांचा मृत्यू झाला..अर्जुन नेल्लूर, वीरेश उप्पार आणि रवी नेल्लूर हे मोटारीमधून प्रवास करत होते. मोटार चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि ती दुभाजकाला धडकली आणि नंतर गोवा राज्यातील कदंबा बसला धडकली. जोरदार धडकेमुळे मोटारीमधील तिघांचा (Karnataka Road Accident) जागीच मृत्यू झाला..Karad Crime : नव्याकोऱ्या Mobile चा कॅमेरा बिघडला अन् कराडमध्ये तरुणानं जीव गमावला; मोबाईल शॉपीमध्ये 'त्या' रात्री काय घडलं?.मोटारीचे तुकडे इतरत्र विखुरले होते. अतिवेगामुळे आणि मोटार चालकाच्या निष्काळजीपणामुळे हा अपघात झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले. दोघाही कॉन्स्टेबलचे लग्न ठरले होते. अर्जुन नेल्लोर आणि वीरेश उप्पार हे होसमनी येथील होते..दोघेही सात वर्षांपासून पोलिस विभागात रुजू होते. वीरेश उप्पार यांनी कोप्पळ जिल्हा पोलिस वायरलेस विभागात सेवा बजावली, तर अर्जुन हे नेल्लूरमधील हावेरी जिल्हा पोलिस वायरलेस विभागात सेवा बजावत होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.