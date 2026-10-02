Gandhi Jayanti: गांधी विचारांनी भारावून गेले योगी आदित्यनाथ, गांधी जयंतीनिमित्त चालवला चरखा; video viral

लखनौ: महात्मा गांधी आणि माजी पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांच्या जयंतीनिमित्त उत्तर प्रदेशात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. लखनौमधील हजरतगंज येथील जीपीओ पार्कमध्ये महात्मा गांधींच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण केल्यानंतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गांधी आश्रमाला भेट दिली आणि चरखा चालवला. यावेळी त्यांनी स्वदेशी, खादी आणि स्वावलंबनाचे महत्त्व अधोरेखित केले..योगी आदित्यनाथ यांनी चरखा हा केवळ सूत कातण्याचे साधन नसून स्वावलंबन आणि आत्मनिर्भरतेचे प्रतीक असल्याचे सांगितले. महात्मा गांधींच्या स्वदेशीच्या विचारातून स्थानिक उत्पादनांना आणि कारागिरांना प्रोत्साहन देण्याचा संदेश मिळतो, असे त्यांनी नमूद केले.खादीला प्रोत्साहन देण्यावर भरगांधी जयंतीच्या कार्यक्रमात खादी आणि स्वदेशी उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन करण्यात आले. खादीच्या खरेदीला प्रोत्साहन देण्यासाठी २५ टक्के सवलतीची घोषणा करण्यात आल्याचे वृत्त आहे..शास्त्रीजींच्या ‘जय जवान, जय किसान’चा उल्लेखलाल बहादूर शास्त्री यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या साधेपणाचे आणि देशसेवेतील योगदानाचे स्मरण करण्यात आले. त्यांच्या ‘जय जवान, जय किसान’ या घोषणेचा उल्लेख करताना अन्नसुरक्षा आणि देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित त्यांच्या योगदानावर प्रकाश टाकण्यात आला.यूपीच्या गावांमध्ये ‘सुधार उत्सव’गांधी जयंतीनिमित्त उत्तर प्रदेशातील ग्रामसभांमध्ये यंदा ‘सुधार उत्सव’ आयोजित करण्यात आला. या ग्रामसभांचा उद्देश केवळ गावातील समस्या मांडणे नसून, उपलब्ध सरकारी योजनांच्या माध्यमातून गावाच्या विकासाची दिशा ठरवणे हा आहे. यामध्ये रोजगार, जलसंधारण, स्वच्छता, महिला सक्षमीकरण, ग्राहक हक्क, सहकार, बालविवाह आणि नशामुक्ती यांसारख्या विषयांवर चर्चा केली जात आहे.या उपक्रमात ११ विभागांशी संबंधित योजनांचा अजेंडा ग्रामसभांसमोर ठेवण्यात आला आहे. गावातील गरजा आणि प्राधान्यक्रम निश्चित करून कोणती कामे आधी हाती घ्यायची, यावर ग्रामसभेत चर्चा करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे..१२५ दिवसांच्या रोजगारावरही चर्चा‘सुधार उत्सवा’तील प्रमुख मुद्द्यांपैकी एक म्हणजे VB-G RAM G अंतर्गत ग्रामीण कुटुंबांना मिळणारी रोजगाराची हमी. या कायद्यानुसार पात्र ग्रामीण कुटुंबांना आर्थिक वर्षात १२५ दिवसांच्या मजुरीच्या रोजगाराची वैधानिक हमी देण्यात आली आहे. पूर्वीच्या १०० दिवसांच्या हमीच्या तुलनेत ही वाढ आहे. हा कायदा १ जुलै २०२६पासून देशभर लागू झाला आहे.जलसुरक्षा, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, उपजीविकेशी संबंधित कामे तसेच नैसर्गिक आपत्तींचा परिणाम कमी करण्यासाठीच्या कामांचा या चौकटीत समावेश करण्यात आला आहे. ग्रामसभांना स्थानिक गरजेनुसार कामांना प्राधान्य देण्यावर भर देण्यात येत आहे..लखपती दीदी’ ते ‘करोडपती दीदी’महिला आर्थिक सक्षमीकरणावरही ‘सुधार उत्सवा’त विशेष भर देण्यात आला आहे. स्वयं-सहायता गटांशी संबंधित ‘लखपती दीदींना ‘करोडपती दीदी’ बनवण्याचे लक्ष्य ग्रामसभांमध्ये चर्चेसाठी ठेवण्यात आले आहे. महिलांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी व्यवसाय, उत्पादन आणि बाजारपेठेशी जोडण्याच्या उपायांवर यामध्ये चर्चा केली जात आहे.जलसंधारण, स्वच्छता आणि मालमत्ता हक्कग्रामसभांमध्ये सुरक्षित पिण्याचे पाणी, जलसंधारण आणि गावातील पाणी व्यवस्थापनावरही चर्चा होत आहे. स्वच्छता, कचरा व्यवस्थापन आणि गावातील विकासकामांना प्राधान्य देण्याबाबत स्थानिक पातळीवर निर्णय घेण्यावर भर आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील मालमत्ता हक्क, ग्राहक संरक्षण, सहकारी संस्था, बालविवाह प्रतिबंध आणि नशामुक्ती यांसारखे विषयही अजेंड्यावर आहेत.अशा प्रकारे गांधी जयंतीच्या निमित्ताने लखनौमध्ये चरखा आणि खादीच्या माध्यमातून स्वदेशीचा संदेश देण्यात आला, तर राज्यातील ग्रामसभांमध्ये रोजगार, महिला सक्षमीकरण, पाणी आणि गावाच्या विकासाच्या प्राधान्यक्रमांवर चर्चा करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.