देश

Gandhi Jayanti: गांधी विचारांनी भारावून गेले योगी आदित्यनाथ, गांधी जयंतीनिमित्त चालवला चरखा; video viral

Gandhi Jayanti, Yogi Adityanath, Khadi and Swadeshi उत्तर प्रदेशात महात्मा गांधी आणि लाल बहादूर शास्त्री यांच्या जयंतीनिमित्त विविध कार्यक्रम झाले. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गांधी आश्रमाला भेट देऊन चरखा चालवला,
yogi adityanath charkha on gandhi jayanti.

yogi adityanath charkha on gandhi jayanti.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

लखनौ: महात्मा गांधी आणि माजी पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांच्या जयंतीनिमित्त उत्तर प्रदेशात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. लखनौमधील हजरतगंज येथील जीपीओ पार्कमध्ये महात्मा गांधींच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण केल्यानंतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गांधी आश्रमाला भेट दिली आणि चरखा चालवला. यावेळी त्यांनी स्वदेशी, खादी आणि स्वावलंबनाचे महत्त्व अधोरेखित केले.

Loading content, please wait...
Madhya Pradesh
Yogi government
gandhi jayanti
Yogi Adityanath
Marathi News Esakal
www.esakal.com